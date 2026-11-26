Leonel Jaime, jugador argentino de Peñarol, fue reconocido con el premio Fair Play de la temporada 2025-26 del Panathlon Club de Montevideo por el momento en el que rompió en llanto en pleno partido ante Juventud tras ser recriminado por sus propios compañeros y la hinchada por frenar un ataque de su equipo.
En las instalaciones del Comité Olímpico Uruguayo se llevó a cabo la ceremonia en la que estuvieron presentes las principales autoridades del deporte del país, y allí se premio al futbolista de 20 años.
La justificación y el motivo de Panathlon por el premio Fair Play a Jaime fue: "Es una acción simple y correcta que constituye una enseñanza para las miles de personas que estuvieron viendo el partido. Un mensaje claro para estimular el juego limpio y fortalecer a quienes actúan como corresponde, porque hacerlo nos enaltece y, muy por el contrario, no debe ser castigado".
El momento del llanto de Leonel Jaime ante Juventud
El pasado 23 de octubre, durante el encuentro en el Estadio Centenario entre Juventud Las Piedras y Peñarol, a los 30 minutos se dio una jugada particular: en una acción por derecha, Ignacio Alegre fue muy fuerte a trabar con Kevin Rolón y el futbolista cayó al piso agarrándose la pierna con claros signos de dolor.
Jaime, que se quedó con la posesión de la pelota, vio a su colega en el suelo y, aunque estaba en posición ofensiva y con un ataque prometedor cuando el partido iba 0-0, decidió frenar la jugada y pedirle al árbitro que asistieran al futbolista caído.
Foto: Dante Fernández/Focouy
La situación pareció no gustarle a sus compañeros ni tampoco a la hinchada aurinegra. Javier Cabrera primero, de forma efusiva, y luego Maxi Olivera y el Indio Fernández se acercaron a recriminarle la acción a Jaime, lo que provocó que el joven de 20 años termine con lágrimas en los ojos, afectado por lo sucedido.