A principios de julio pasado, Leonel Jaime llegó al Puerto de Montevideo para jugar en Peñarol . Llegaba como la joya de River Plate argentino que tiene aún, una cláusula de rescisión de US$ 100 millones y enseguida se ganó a la hinchada.

Su atrevimiento con la pelota, sus gambetas, cambio de ritmo, pases al vacío, asistencias y goles, fueron llevándolo a un lugar muy especial dentro del paladar del hincha carbonero.

Luego, su nivel fue decayendo y pasó por malas dentro de la cancha, ya que lloró en dos partidos. En uno, porque cayó mal, se golpeó la espalda y pensó que se había lesionado, y la otra, porque Javier Cabrera lo increpó por tirar la pelota afuera de modo de fair play en pleno contraataque del equipo.

Diego Aguirre lo tuvo siempre en cuenta desde su llegada , al punto tal que cuando Peñarol enfrentó a Defensor Sporting en la penúltima fecha del Torneo Clausura, lo dejó por primera vez en el banco de suplentes luego de 16 partidos consecutivos en la titularidad.

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Una fecha después, fue la figura del equipo con un golazo ante Cerro Largo recobrando su estilo y su nivel, lo que le puede venir bien a él y a Aguirre de cara a las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Con la camiseta de Peñarol ha disputado 19 partidos y convertido cinco goles.

Gelini, el otro argentino de Peñarol

Gonzalo Gelini también llegó a Peñarol a través del director deportivo del club, el argentino Marcelo Rodríguez, quien ya había elegido un mes antes a Leonel Jaime.

“Si se sorprendieron con Jaime, no se imaginan lo que juega Gelini”, dijo Diego Aguirre el 27 de agosto pasado en El Espectador Deportes.

El extremo llegado de Boca Juniors, era una de las piezas que todos los hinchas de Peñarol querían ver y más luego de este comentario.

Tres días después de aquellos dichos del DT carbonero, debutó ingresando en el segundo tiempo ante Nacional en el clásico que perdieron los aurinegros en el Estadio Campeón del Siglo.

Pero de allí en adelante, Gelini jugó solamente dos encuentros más, uno por Copa AUF Uruguay, y uno por el Torneo Clausura en el que disputó solo 14 minutos ante Danubio.

Este partido se jugó el 5 de setiembre y luego el futbolista se lesionó y nunca más fue tenido en cuenta por Aguirre.

“No está para jugar las finales”, comentó una fuente de Peñarol a Referí. Si bien ya se recompuso de su lesión, Gelini no va a ser tenido en cuenta por el entrenador carbonero para los encuentros decisivos, ya que no lo ve en su plenitud y menos cuando hace casi tres meses que no juega.

Con solo tres partidos con la camiseta aurinegra, la esperanza de ver a Gelini en su esplendor, se desvaneció muy pronto.

Las diferencias entre ambos argentinos es muy grande. Mientras uno se metió de lleno en el hincha merced a su rendimiento, el otro prácticamente no ha podido jugar, y su futuro en el club es incierto.