Como en el cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador, la victoria de Lorena Roqueta en las elecciones del Banco de Previsión Social han dejado al rey desnudo.

Porque lo que todo el mundo veía pero nadie decía con mucha convicción –o al menos con demasiados elementos de prueba- es que el PIT-CNT atraviesa una grave crisis de representatividad de la amplia masa de trabajadores de a pie.

Una masa silenciosa parece haberse hastiado del discurso de los dirigentes sindicales embanderados en causa políticas que poco vínculo tienen con la lucha por mejores condiciones laborales. Ahora dejó de ser silenciosa, y claramente es una mayoría.

La trastienda del batacazo de Lorena Roqueta en el BPS: promovida por el director de las empresas y con apoyo sigiloso de una secretaría blanca

Porque la derrota de Carlos Clavijo —el candidato del PIT-CNT— propinada por Lorena Roqueta —una militante de Partido Nacional— en las elecciones para la representación social de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) es un cachetazo de realidad para la central sindical.

Tras este voto castigo, lejos de la autocrítica, la primera expresión institucional del PIT-CNT buscó adjudicar la derrota a una “persistente campaña de deslegitimación” contra el movimiento sindical de “operadores mediáticos y políticos”, y de vaya a saber quién invirtiendo “importantes recursos económicos” en bots, trolls, noticias falsas y todo el menjunje digital. Un latiguillo que parece ponerse de moda, como el tan mentado recurso de apelar a las “fallas en la comunicación” de logros al que recurren los derrotados políticos en ejercicio del poder cuando se niegan a aceptar las incapacidades propias.

Nada tiene que ver con el resultado, parece, el hecho de que el movimiento sindical ha sido cooptado por dirigentes que lo usan como escalón para hacer carrera política, que comparten la militancia sindical con la militancia partidaria, o que transmutan los genuinos y diversos intereses laborales del total del universo desideologizado de trabajadores en posiciones monolíticas y dogmáticas como la lucha de clases, el combate al neoliberalismo, la oligarquía, el sionismo, el trumpismo, el bloqueo a Cuba y vaya a saber cuántos eslóganes más.

Tampoco parecen encontrar causas de la derrota en la imposición de decisiones en el ejercicio de los “derechos sindicales”, como impedir la libertad de trabajo a quienes lo desean en situaciones de conflicto, la ocupación por la fuerza de los lugares de trabajo, o la realización sistemática de paros por causas que nada tienen que ver con la defensa de los intereses laborales.

Ni que hablar cuando esos posicionamientos de la dirigencia sindical se alinean o desalinean con el gobierno de turno dependiendo del color que sea, dejando en segundo plano el beneficio de la masa a la que dicen representar.

Sobran los ejemplos para cuestionar la independencia del movimiento de trabajadores organizados, si el votante común ve que no solo ministros y legisladores del oficialismo provienen de la dirigencia sindical, sino que hasta el propio presidente del partido cimentó su carrera en el gremio de trabajadores.

Porque hay algo claro, más allá de la importancia que le pueda dar el ciudadano promedio a las elecciones del BPS, y es que se trata de la única expresión de democracia directa, con elecciones obligatorias universales y secretas en donde son los trabajadores quienes eligen a su representante. A diferencia de la dirigencia de los gremios, donde votan los afiliados, que son una porción –muchas veces ínfima- de los sectores que dicen representar. Ni que hablar de la representación en el secretariado ejecutivo de la central sindical, donde ejercicio tras ejercicio de repiten las mismas caras, que surgen a su vez de la elección de la Mesa Representativa, que a su vez es designada por los delegados en el Congreso. Democracia parcial e indirecta al cubo.

Por eso, y ahora que se vio que el rey está desnudo, lo más sano para la central sindical sería empezar a analizar interna y objetivamente las causas de esa desconexión con los que deben representar, en lugar de buscar cucos o enemigos externos.