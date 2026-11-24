La Corte Electoral inició un sumario a una jerarca de Flores por clasificar durante una entrevista radial en este departamento de "izquierda" y de "derecha" a las listas que se presentaron en las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social ( BPS ) .

Se trata de Martina Quintana –la secretaria interina de la Oficina Electoral de la Corte en Flores– quien en la entrevista clasificó ideológicamente a las distintas listas , tanto en el orden de los activos, los pasivos y las empresas, confirmó El Observador.

" El orden empresas tenemos la hoja 25 y la 27, que serían de derecha , por decirle de alguna forma. La hoja 30 y la 21 que serían de izquierda, como para informar", comenzó diciendo la jerarca en la entrevista radial.

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" En el orden pasivo, tenemos la hoja 1 y la 2, que serían de izquierda y la hoja 5 que sería de derecha. En el orden activo , tenemos la hoja 15 que vendría ser de derecha y la 11 que vendría a ser de izquierda", agregó la mujer.

"De acuerdo a la ideología política que tenga cada uno a la hora de votar, pueda saber cuál hoja le correspondería de acuerdo a su ideología política", sentenció la jerarca.

La mujer en cuestión habló tras hacerse público el caso. "Mencioné que algunas podían considerarse de izquierda y otras a la derecha, con la intención de orientar de forma general a quienes no tenían clara esa distinción”, dijo Quintana a Montevideo Portal.

"Mi propósito fue informativo: señalé que cada persona debía votar de acuerdo con su propia ideología. Las referencias que hice fueron una apreciación personal expresada en una conversación radial. No eran una clasificación oficial de la Corte Electoral ni pretendían representar una posición institucional", agregó. La jerarca enfatizó que sus dichos eran "eran personales y no institucionales".

Las elecciones de directores sociales del BPS transcurrieron el pasado domingo en todo el país para los candidatos de los tres órdenes. Con 1.604.394 votos emitidos sobre un padrón de 2.019.416 habilitados, la concurrencia alcanzó el 79,45%. Fue el registro más alto desde que en 2006 comenzaron a votar en simultáneo los tres órdenes del organismo previsional.

En el orden de los trabajadores, Lorena Roqueta de la lista 15 se impuso sobre Carlos Clavijo de la lista 11 por más de 80.800 votos. Con este resultado, el PIT-CNT quedará por primera vez sin la representación de los trabajadores en el Directorio del BPS desde que comenzaron a elegirse los directores sociales en 1992. En este orden hubo 99.853 votos anulados, 72.046 en blanco y 10.546 observados.

En las empresas, Jorge Fernández de la lista 25 obtuvo 80.635 votos. Le siguieron Graciela Álvarez, de la lista 21, con 41.085. Bernardo Aldabalde, de la lista 27, sumó 23.790, y Daniel Añón, de la lista 30, llegó a 17.030. En este orden se registraron 26.531 votos en blanco, 22.144 anulados y 2.852 observados.

En el orden de los jubilados, Estela Ovelar candidata de la lista 1 y respaldada por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), obtuvo 143.183 votos. Renaldo Borriero, de la lista 5, sumó 141.388, y María Ángela Pereira, de la lista 2, 20.680.

La diferencia de 1.795 votos entre las dos primeras listas deja pendiente la definición del orden. El escrutinio definitivo, previsto para este martes 24 de noviembre, determinará si la Onajpu conserva la representación de los pasivos que ocupa desde 1992.