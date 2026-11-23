Este lunes Rodrigo González Mattiauda recuperó la libertad tras casi dos décadas de reclusión . Pasó los primeros años en cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos y cumplió el resto de la pena en Uruguay, donde fue trasladado en 2016.

La noche antes de salir de prisión, Rodrigo González Mattiauda grabó un video desde la Unidad Nº 6 de Punta de Rieles. Dio las gracias a sus padres, a los familiares que habían viajado desde Paysandú y a su sobrino, que venía de Estados Unidos. Recordó a quienes lo habían visitado en las cárceles uruguayas por las que pasó y anunció que esa sería su última publicación desde adentro. Antes de despedirse, habló del abrazo que llevaba años esperando. “ Mañana me reencuentro con mi madre y mi padre ”, dijo.

Con una camiseta blanca, González Mattiauda se acercó a su madre y la abrazó en el acceso a la Unidad Nº 6 de Punta de Rieles . Alrededor, varias personas registran el momento con sus celulares. En otro de los videos, ya en la calle, sonríe y dialoga con los presentes.

"Perdí 20 años de abrazos": la historia del uruguayo que sobrevivió a las cárceles de máxima seguridad de EEUU y se prepara para salir en libertad

Una tercera grabación muestra a varias personas con carteles junto a la entrada. A unos metros, González Mattiauda sostiene una bandera uruguaya .

La primera parada de González Mattiauda, entre anécdotas y abrazos, fue en Pan de Azúcar, donde se detuvo junto a su familia para comer una hamburguesa. "Mi primera hamburguesa con mi familia y como hombre libre", reveló con emoción a El Observador.

Resulta oportuno recordar que en los últimos días sus familiares y amigos habían convocado a una caravana de bienvenida hacia Maldonado con motivo de su salida en libertad tras cumplir casi dos décadas de reclusión.

Los 32 años de condena que escuchó a los 18

De aquel día de octubre de 2007, cuando un tribunal de California lo condenó a 32 años de prisión, González Mattiauda recuerda sobre todo un túnel. Tenía 18 años. Después de escuchar la sentencia, los policías lo esposaron y lo llevaron por el corredor que conectaba la sala con el sector de traslado de detenidos. Cuando quedó solo, contó a El Observador en julio, apoyó la espalda contra la pared y se dejó caer para llorar.

La Justicia de California lo declaró culpable de delitos sexuales contra un adolescente de 14 años con quien mantenía una relación. González Mattiauda sostuvo que el vínculo había sido consentido.

Dos meses después de la sentencia ingresó a High Desert State Prison, en el norte de California. Según relató, en los primeros meses dos internos intentaron arrojarlo desde un sector elevado del pabellón. Durante sus años en Estados Unidos pasó por prisiones estatales y federales y convivió con personas condenadas por homicidios y narcotráfico, algunas de ellas a cadena perpetua.

Su familia había regresado a Uruguay y, según contó, pasó casi seis años sin recibir visitas. Cuando reconstruyó ese período, habló de los cumpleaños, las Navidades y los nacimientos que se perdió mientras sus hermanos formaban sus propias familias. “Perdí veinte años de abrazos”, dijo en aquella entrevista con El Observador desde Punta de Rieles.

De California a Punta de Rieles

En 2016 fue trasladado a Uruguay para seguir cumpliendo la condena, tras gestiones en las que intervino el expresidente José Mujica. Su defensa, encabezada más adelante por Gonzalo Fernández, impulsó una revisión de la ejecución de la pena. El entonces comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia para aportar argumentos a favor de esa revisión. La fecha prevista para el fin de la condena pasó de 2036 a 2026.

En Punta de Rieles se incorporó a emprendimientos productivos. Uno de sus trabajos consistía en promocionar en redes sociales los sillones que se fabricaban en el taller de tapicería de la unidad. Respondía consultas y buscaba clientes desde el mismo teléfono que usaba para contar episodios de su vida en prisión.

En la liquidación de pena fechada el 3 de noviembre, el Poder Judicial le reconoció 212 días de reducción por las actividades de trabajo y estudio que realizó en la Unidad Nº 6. El documento fijó el 23 de noviembre de 2026 como fecha de vencimiento de la condena.

En el video de despedida anunció que su libro, Las rejas no son eternas, llegará a las librerías uruguayas el 1º de diciembre, cuando además visitará el streaming Todo un Tema de El Observador. En la entrevista de julio, cuando imaginaba qué haría al salir, hablaba de algo más inmediato: sentarse a comer con sus padres, sin horarios de visita. En su última grabación desde Punta de Rieles volvió a ellos y hoy, cuando se abrieron las rejas, les pudo dar ese "gran abrazo" que se hizo esperar durante casi 20 años.