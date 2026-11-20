La selección uruguaya venció 3-2 a Arabia Saudita este jueves por la mañana en su primer partido del Mundial Sub 17 de Qatar, competencia a la que volvió luego de cinco ediciones y 13 años de ausencia.

Pablo Barreiro, Jawad Alhashemalsayed en contra y Facundo Rodríguez anotaron los goles de la celeste, que recibió dos tantos de penal de Faris Bushaqraa que comprometieron su estreno.

Sin embargo, los representantes celestes no son los únicos uruguayos en el torneo . Hay otros dos futbolistas con nacionalidad uruguaya que disputan el torneo, y aunque no tienen vínculo comparten apellido: Matteo Soria, en Bélgica , y Cristiano Soria, el hijo de Sebastián Soria que este miércoles tuvo minutos en la selección sub 17 de Qatar .

Cristiano Soria nació en 2009 en Doha, Qatar , país donde su padre desarrolló casi toda su carrera. Sebastián llegó a ese país en 2004 proveniente de Liverpool, y continúa jugando en esa liga a sus 43 años, actualmente en el Qatar SC.

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En 2007 se nacionalizó y anotó 40 goles en 123 partidos con la selección de Qatar, lo que lo convierte en el tercer jugador con más apariciones y el cuarto máximo goleador de la historia de ese combinado.

Al igual que su padre, Cristiano es delantero y juega en el Qatar SC. Este miércoles ingresó a los 58 minutos en la victoria 2-0 de Qatar contra Panamá, y Sebastián estuvo presente en el encuentro.

En una entrevista publicada en la cuenta de Instagram de la página Winwin.com, Soria destacó el orgullo que sintió al ver a su hijo en un Mundial.

"Disfruté esto más que cuando estoy jugando. Estoy tan orgulloso de él. Es maravilloso, verlo jugar con la camiseta de la selección de Qatar como yo, es un sueño hecho realidad para él", expresó el delantero uruguayo, que cortó la entrevista para correr a darle un abrazo a su hijo.