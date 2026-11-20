Un hombre de 82 años que había resultado gravemente herido en un incendio ocurrido el miércoles en Barra de Valizas, Rocha , murió en las últimas horas, según informó la Jefatura de Policía departamental.

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La víctima fue identificada como Emilio Albo Prieto Amaral , quien se encontraba internado en estado reservado tras ser rescatado por vecinos de la vivienda incendiada.

El siniestro ocurrió durante la tarde del miércoles en una finca ubicada en la calle Aladino Vega, donde residía el hombre.

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Los vecinos lograron rescatarlo de la vivienda y trasladarlo para recibir asistencia médica. Durante el episodio, otro vecino, de 31 años, sufrió lesiones en ambas manos .

La edificación afectada estaba compuesta por dos apartamentos contiguos. Uno de ellos sufrió daños totales, mientras que el otro registró daños parciales.

Según las primeras actuaciones, el incendio habría sido provocado por una pérdida de gas. Bomberos catalogó el siniestro como "hipotético accidental".

En la madrugada de este viernes se confirmó el fallecimiento del hombre de 82 años en el sanatorio donde permanecía internado.

La Fiscalía fue informada del deceso y dispuso la intervención de un médico forense, tras lo cual se procederá a la entrega del cuerpo a sus familiares.