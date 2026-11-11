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Detuvieron a un hombre de 27 años acusado de abusar sexualmente de su hijastra de ocho años en Canelones

La Justicia lo imputó por reiterados delitos de abuso sexual y dispuso 180 días de prisión preventiva

11 de noviembre de 2026 12:43 hs
Esposas, arresto, detenido.jpg
Foto de Kindel Media/Pexels

Un hombre de 27 años fue detenido en La Paz, Canelones, por una investigación relacionada con presuntos abusos sexuales contra su hijastra de ocho años. La Justicia dispuso su imputación por reiterados delitos de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, además de imponerle 180 días de prisión preventiva.

La detención se produjo cuando efectivos de la Unidad PADO realizaban recorridas preventivas en jurisdicción de la Seccional 5ª de La Paz.

Durante el patrullaje, los policías identificaron al hombre y constataron que tenía una orden de detención vigente por una investigación de presuntos delitos sexuales contra la niña.

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Ante esta situación, fue trasladado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras, donde continuaron las actuaciones policiales.

La Justicia dispuso 180 días de prisión preventiva

Tras la detención, la Fiscalía Letrada de Las Piedras de 1º turno dispuso que el hombre fuera conducido a la sede fiscal para continuar con la investigación.

Posteriormente, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de 8º turno de Las Piedras resolvió formalizar la investigación por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual, en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, en calidad de autor.

La sede judicial también dispuso que el imputado cumpla 180 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación.

El hombre permanece imputado y todavía no existe una sentencia de condena en su contra.

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