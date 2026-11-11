La importante decisión de Peñarol por el alto precio que fijó Defensor Sporting a sus hinchas y socios para el domingo en el Parque Franzini por el Torneo Clausura

Peñarol tomó una decisión de peso de cara al encuentro clave de este domingo a la hora 20 ante Defensor Sporting en el Parque Franzini, correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura. Para evitar que sus hinchas deban pagar el elevado costo de las localidades generales fijadas por el club local, la dirigencia aurinegra resolvió comprar la totalidad del paquete visitante de 2.000 boletos a precio de socio ($ 1.100 cada uno), lo que implica una inversión total de $ 2.200.000, según confirmó una fuente aurinegra a Referí.

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Los boletos adquiridos por el club serán comercializados entre sus asociados mediante el sistema de ranking de socios, garantizando así el cupo completo en la tribuna visitante a una tarifa unificada, sin pasar por los $ 1.976 que los violetas habían establecido para el público general.

Dicho importe repite el esquema tarifario que la institución violeta ya había implementado en el último cruce entre ambos por el Torneo Intermedio.

Para Peñarol, el encuentro resulta determinante en su objetivo de asegurar la cima de la Tabla Anual y perfilarse rumbo a la definición de la Liga AUF Uruguaya.

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Diego Aguirre hará cambios en Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, y relegó del equipo titular a Germán Pezzella

En ese contexto, Diego Aguirre piensa en realizar algunas variantes de peso en el equipo titular.

Del lado de Defensor Sporting, la directiva no solo fijó valores diferenciados, sino que además estableció requisitos estrictos para su propia parcialidad.

Los socios violetas ingresarán gratis previo canje, los invitados abonarán $ 300 y las generales costarán $ 600. No obstante, quienes deseen comprar generales o entradas de invitado deberán acreditar haber comprado tickets para ver al equipo en al menos dos oportunidades a lo largo de la presente temporada.

Con este movimiento de Peñarol, el elenco carbonero se asegura agotar su sector en el Parque Rodó bajo sus propios criterios de fidelidad social, en una jornada donde los tres puntos en disputa pueden ser definitivos para el desenlace del certamen local.