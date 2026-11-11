Hermana de uno de los tres soldados ahogados pide renuncia de Lazo y Stevenazzi: "La falta de empatía que he sentido, hace todavía más insoportable esta pérdida"

La hermana melliza de uno de los tres soldados ahogados en Fray Bentos en un ejercicio militar de nado nocturno pidió la renuncia de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y del comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi, por “haber faltado a la verdad y a la palabra de honor”.

Se trata de Brisa Rocha, de 24 años, hermana melliza del cabo de primera Juan Sebastián Rocha Fernández, del Batallón «Resistencia» de Infantería Mecanizado N.º 2, quien remitió a El Observador una carta abierta a Lazo y Stevenazzi.

“La falta de empatía que he sentido de su parte hace todavía más insoportable esta pérdida”, escribe Rocha. “Nuestra familia necesitaba cercanía, respeto y respuestas sinceras. Encontrarnos con explicaciones que defienden la actuación institucional mientras surgen datos que las contradicen profundiza nuestro dolor y nuestra desconfianza. Ustedes presentaron el equipamiento como ‘normal, adecuado y completo’ y sostuvieron que las condiciones permitían realizar el ejercicio. Sin embargo, las pruebas y trascendidos, a partir de lo transmitido a legisladores por las propias autoridades, que algunos participantes no tenían cuchillo y que no se habría reconocido previamente la zona, que los equipos de neopreno no eran los apropiados, que no todos tenían luces, que no todos los instructores estaban debidamente habilitados. Esas revelaciones contradicen la seguridad que ustedes quien transmitir”.

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Agrega que “mi hermano no tuvo la protección ni las condiciones mínimas de seguridad que debían garantizarle para regresar con vida. No basta con enumerar embarcaciones, instructores y materiales”,.

Rocha, que trabaja como repostera por cuenta propia en Montevideo, escribe: “Para mí, ustedes han faltado a la verdad y a la palabra de honor que debería sostener su autoridad. No puedo aceptar una versión tranquilizadora cuando mi hermano terminó muerto y las condiciones reales del ejercicio siguen desmintiendo esa tranquilidad”.

A continuación el texto completo de la misiva.

Solicito que asuman su responsabilidad

Montevideo, 11 de noviembre de 2026

Señora Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo

Señor comandante en jefe del Ejército, General Mario Stevenazzi

Presentes

Soy Brisa Rocha, hermana melliza del cabo de primera Juan Sebastián Rocha Fernández, del Batallón «Resistencia» de Infantería Mecanizado N.º 2. Le escribo desde un dolor que me acompañará toda la vida para solicitarle expresamente que presenten su renuncia y que tanto usted ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y comandante en jefe del ejercito general Mario Sttevenazzi, pongan sus cargos a disposición del presidente de la República.

Juan era mi hermano mellizo. Con él compartí el comienzo de mi vida y una parte de mí que nadie podrá reemplazar. Hoy me falta Juancito. Me falta su presencia y me duele todo el futuro que ya no podremos compartir. Mientras ustedes continúan ejerciendo el mando, yo tengo que aprender a vivir sin mi otra mitad.

La falta de empatía que he sentido de su parte hace todavía más insoportable esta pérdida. Nuestra familia necesitaba cercanía, respeto y respuestas sinceras. Encontrarnos con explicaciones que defienden la actuación institucional mientras surgen datos que las contradicen profundiza nuestro dolor y nuestra desconfianza.

Ustedes presentaron el equipamiento como «normal, adecuado y completo» y sostuvieron que las condiciones permitían realizar el ejercicio. Sin embargo, las pruebas y trascendidos, a partir de lo transmitido a legisladores por las propias autoridades, que algunos participantes no tenían cuchillo y que no se habría reconocido previamente la zona, que los equipos de neopreno no eran los apropiados, que no todos tenían luces, que no todos los instructores estaban debidamente habilitados. Esas revelaciones contradicen la seguridad que ustedes quiern transmitir.

Para mí, ustedes han faltado a la verdad y a la palabra de honor que debería sostener su autoridad. No puedo aceptar una versión tranquilizadora cuando mi hermano terminó muerto y las condiciones reales del ejercicio siguen desmintiendo esa tranquilidad. La verdad de lo ocurrido no desaparece porque se la presente de una manera conveniente para el mando.

Mi hermano no tuvo la protección ni las condiciones mínimas de seguridad que debían garantizarle para regresar con vida. No basta con enumerar embarcaciones, instructores y materiales.

La seguridad se demuestra comprobando que los medios sirven, que el personal sabe utilizarlos y que existe una respuesta eficaz cuando algo falla.

Su responsabilidad no termina en un escritorio. Comprende controlar, supervisar y verificar antes de autorizar que una persona ingrese al agua. Comprende comprobar la habilitación de los instructores, la aptitud del equipamiento y la seguridad de los procedimientos. Tampoco puede darse por seguro un método artesanal sin comprobar que funciona en las condiciones reales de la tarea.

Ustedes lo llaman una etapa de instrucción. Yo veo una muerte que podía y debía evitarse. Considero que lo sucedido constituye una negligencia criminal y reclamo que se investigue como homicidio culpable, con todas las responsabilidades por acción u omisión que correspondan, desde la conducción superior hasta la ejecución del ejercicio.

Mi hermano tenía aspiraciones, proyectos y una vida por delante. Lo mismo tenían sus dos compañeros fallecidos.

Les pido que asuma la responsabilidad de su cargo con coraje y renuncien. Solicito igualmente a la ministra Sandra Lazo que asuma su responsabilidad política y ponga su cargo a disposición del presidente de la República. La autoridad para dar órdenes exige también el valor de responder cuando quienes las cumplen no vuelven. Mantenerse al frente del Ejército mientras las familias recibimos explicaciones que no nos merecen confianza agrava una herida que ya es irreparable.

Estas tres muertes quedarán unidas a su gestión y los acompañarán hasta el último de sus días. No se borrarán con un comunicado, con el paso del tiempo ni con un cambio de destino , situación administrativa o nombramiento en otro puesto de privilegio. Para mí, la falta de control del mando me arrebató a Juancito y una parte de mi propia vida.

Espero que Dios los perdone. Yo no puedo perdonarlos.

Brisa Rocha

Hermana melliza del cabo de primera Juan Sebastián Rocha Fernández