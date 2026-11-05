Los soldados que nadaban en Fray Bentos se toparon con una o dos boyas cuya existencia desconocían y allí se desencadenó la tragedia

Los soldados que participaban de un ejercicio de nado nocturno en Fray Bentos se encontraron en su recorrido con una o dos boyas cuya existencia desconocían y eso provocó el accidente que le costó la vida a tres de ellos.

Según supo El Observador, esa es la conclusión a la que llegó el Ejército tras una investigación de urgencia que se realizó en 48 horas y que dirigió un coronel. La investigación se basó en lo que declararon los otros participantes en la clase de nado, que formaba parte del curso de buzos.

Eso es lo que el comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi, le transmitió a los familiares de los soldados fallecidos que fueron convocados a reunirse este miércoles y jueves en Durazno y Montevideo.

Madre de uno de los soldados ahogados se queja de falta de información sobre qué ocurrió en el ejercicio fatal de nado en Fray Bentos

Ya había muerto un soldado en los cursos de buzo táctico del Ejército

Los tres fallecidos fueron el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el alférez Matías Vasella y el cabo de primera Juan Rocha . Este último revistaba en el Batallón de Infantería Mecanizado N.º 2, mientras Vasella lo hacía en el Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6, y Gómez en el Regimiento de Caballería Blindado N.º 2.

La familia de Juan Rocha se negó a concurrir a la reunión informativa. "Estoy atravesando un momento de demasiado dolor para participar en lo que percibo como una escena montada para los medios y para reivindicar su figura", escribió Verónica Rocha, madre del soldado fallecido, en una carta que remitió a la ministra Sandra Lazo, quien estuvo presente en la reunión informativa.

Stevenazzi dijo que el cuarto accidentado, el teniente segundo Braian Ruiz, cuya vida logró salvarse, todavía no pudo declarar porque no recuerda nada.

El comandante afirmó que el curso no fue “improvisado”, que había sido planificado y organizado. Agregó que todos llevaban una luz de marcación y un traje de neopreno que ayuda a flotar. Dos botes y dos kayaks acompañaban el grupo. También estaban en el agua “ocho o nueve instructores” que iban nadando con ellos.

Iban atados con una cuerda con un gancho que se abre. “La primera pregunta, es que pasó que no se soltó”, le dijo el comandante según relataron allegados a los familiares.

Stevenazzi relató que iban nadando de espaldas, rápido porque iban a favor de la corriente y que ya estaban terminado el recorrido, por lo cual estaban cansados. Que era de noche y no se veía nada.

Allí el grupo se encontró con dos boyas que no se sabía que estaban en ese lugar. Las boyas tenían una cuerda hacia el fondo del río. Los primeros pasaron, pero que uno de los participantes del ejercicio debió engancharse con una de esas boyas y desencadenar el accidente trágico, dijo el comandante.



Stevenazzi afirmó que todo es una hipótesis, porque para tener certeza de lo que ocurrió se debería poder inspeccionar el lugar, que ahora está cautelado por la justicia. Sin embargo, agregó que es “muy probable” que los hechos hayan ocurrido así y que el Ejército está “casi convencido” que fue así.

El comandante agregó que el primero que se hundió arrastró al fondo a seis más. Dos lograron abrir el gancho que los ataba a la cuerda. “La pregunta es, ¿por qué no se desengancharon?”, los cuatro que se hundieron, preguntó otra vez el comandante.

Afirmó que la maniobra de desengancharse había sido entrenada, pero admitió que en la noche, sin ver y con la cuerda tirante, la maniobra es torna “muy difícil”.

El comandante relató que los instructores se tiraron para intentar rescatar a quienes se estaban ahogando, pero que no llegaron a alcanzarlos porque se fueron rápido para abajo.

El que se salvó fue porque se logró cortar la cuerda y sacarlo, explicó.

Además, de la investigación judicial que realiza la Fiscalía, hay una investigación administrativa en curso en el Ministerio de Defensa.

En el caso de la familia Gómez intentó ingresar a esa reunión con su abogada. La ministra Lazo no lo permitió por tratarse, les explicó, de una reunión íntima con la familia y no de una instancia judicial.

Natalia Martínez, abogada de la familia del cabo Gómez, dijo que el derecho a la asistencia legal está consagrado en toda la normativa, para cualquier instancia, incluso en cuestiones administrativas.

Martínez agregó que en la reunión no fue algo íntimo sino que se le trasmitió a la familia información técnica y administrativa sobre los hechos ocurridos.