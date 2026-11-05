Nacional fue sancionado con dos partidos a puertas cerradas y una multa de casi $ 200 mil: no tendrá público ante Albion

Nacional fue sancionado con dos partidos a puertas cerradas y una multa de 100 unidades reajustables (UR), equivalentes a un monto cercano a los $ 200 mil, por incidentes protagonizados por sus hinchas durante los encuentros frente a Deportivo Maldonado y Liverpool en el presente Torneo Clausura.

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En ambos partidos, parciales tricolores lanzaron objetos desde la tribuna Héctor Scarone hacia el sector destinado a los hinchas visitantes.

El primer episodio ocurrió durante el encuentro ante Deportivo Maldonado y derivó en una sanción económica de 100 UR. Posteriormente, los incidentes se repitieron en el partido frente a Liverpool, lo que motivó una sanción de dos encuentros a puertas cerradas por reincidencia.

Como consecuencia de la resolución, Nacional no podrá contar con público en su próximo partido como local frente a Albion.

Nacional no habilitará la tribuna Scarone para su hinchada en el partido ante Albion, luego de los incidentes ante Deportivo Maldonado y Liverpool

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Ese partido se jugará el sábado 14 de noviembre a la hora 20.00.

Nacional podrá jugar en el Gran Parque Central, pero sin hinchas.

Sin embargo, el equipo tricolor cerrará su participación en la fase regular del campeonato como visitante ante Cerro, por lo que no podrá cumplir allí el segundo encuentro de la sanción.

De esta manera, si Nacional accede a eventuales finales y debe disputar un partido como local, podría completar el castigo en esa instancia.

En caso contrario, el segundo partido a puertas cerradas quedará pendiente para el comienzo de la temporada 2027.

Liverpool también fue sancionado por los incidentes ante Nacional

La resolución también alcanzó a Liverpool, cuyos hinchas participaron en los incidentes registrados durante el encuentro frente a Nacional.

En ese partido, parciales negriazules también lanzaron objetos, por lo que Liverpool recibió una sanción de un encuentro sin público.

Así, ambos clubes fueron castigados por los episodios ocurridos en el mismo partido, aunque Nacional recibió una pena mayor debido a la reincidencia de sus hinchas.

En la próxima fecha, la penúltima del Clausura, Liverpool visitará a Danubio y en la última no podrá tener público contra Wanderers. El negriazul está jugando de local en el Parque Viera porque está construyendo Belvedere. La dirigencia deberá fijar un escenario para recibir al bohemio y ya sabe que no contará con sus hinchas en un encuentro en el que puede dar la vuelta olímpica en el Clausura.