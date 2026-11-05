En el último adiós a Moratorio, su pareja llamó a apostar por la ciencia uruguaya: "Invertir en conocimiento es invertir en nuestro futuro"

"Si Gonza pudiera tomar la palabra, aprovecharía esta oportunidad para hablar de ciencia", comenzó Natalia Ibáñez durante su discurso de despedida a su pareja, el virólogo y científico Gonzalo Moratorio . Congregados en torno a ella, decenas de personas se acercaron para escuchar.

"Quiero reivindicar la ciencia de nuestro país, porque Gonza creía profundamente en ella como una herramienta para transformar la realidad, mejorar la vida de las personas y construir país", expresó Ibáñez. En esa línea, remarcó la convicción de Moratorio sobre el potencial local y la necesidad de respaldar a las futuras generaciones de investigadores: " Creía en el talento que existe en Uruguay, en nuestros investigadores, en nuestros jóvenes científicos y en la importancia de darles oportunidades para que puedan desarrollarse acá. Y creía, sobre todo, que el conocimiento tiene que estar al servicio de la sociedad ".

Al recordar los hitos de Moratorio —quien cobró notoriedad pública durante la emergencia sanitaria por liderar el desarrollo de los tests diagnósticos nacionales de covid-19—, Natalia enfatizó que los reconocimientos nunca desviaron su objetivo de fondo: "Su trabajo, sus logros y su reconocimiento nunca fueron para él fines en sí mismos, sino que eran una forma de aportar, de construir y de devolverle algo a su país, que tanto le dio".

La despedida de Moratorio convocó a referentes de todo el arco político y del gobierno, incluidos el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado; la vicepresidenta Carolina Cosse y la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg. Durante la tarde se hicieron presentes, además, figuras clave de la gestión anterior—en especial, aquellas que trabajaron de forma cercana a Moratorio durante la pandemia— como el exministro Daniel Salinas y el expresidente Luis Lacalle Pou.

Foto: Gastón Britos / FocoUy

"No quiero entrar en un tema polémico, pero el diagnóstico precoz y seguir las medidas recomendadas hizo que se salvaran muchas vidas, como, después, la vacunación. Ambas cosas colaboraron (...) Es invaluable lo que él colaboró en salvar vidas", destacó Salinas en declaraciones a la prensa.

Asimismo, acompañaron la ceremonia durante toda la jornada personalidades fundamentales de su entorno científico y afectivo: por un lado, el médico y bioquímico Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y excoordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH); por otro, la científica y viróloga Pilar Moreno, colega y socia de laboratorio con quien desarrolló los kits diagnósticos y fundó la biotecnológica Guska.

Hacia el cierre de su intervención, Ibáñez reiteró el llamado a sostener el compromiso con la investigación nacional: "No dejemos de apostar por la ciencia uruguaya; sigamos valorando a nuestros investigadores. Entendamos que invertir en conocimiento es invertir en nuestro futuro. Estoy convencida de que ese también sería el mensaje que Gonza querría dejar hoy".

El trabajo científico de Moratorio

Gonzalo Moratorio murió este 5 de noviembre a los 44 años. Responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur de Montevideo y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), cobró notoriedad mundial en 2020 cuando lideró el desarrollo de los tests diagnósticos de covid-19 que permitieron a Uruguay contener la propagación inicial de la pandemia. Ese hito llevó a la prestigiosa revista Nature a distinguirlo como uno de los diez científicos más destacados del planeta. "Cuando él está convencido de que algo debe hacerse, derriba montañas", lo había definido el expresidente del Pasteur, Carlos Batthyány.

El 23 de mayo de 2025 ingresó de urgencia con intensos dolores de cabeza, mareos y pérdida de orientación espacial. El diagnóstico confirmó un glioblastoma multiforme, uno de los tumores cerebrales más agresivos. Lejos de replegarse, Moratorio transformó su diagnóstico en motor científico: junto a su socia Pilar Moreno reorientó las investigaciones de Guska —la startup biotecnológica que habían cofundado en 2024 para reprogramar virus contra tumores— hacia el cáncer cerebral.

El virólogo fue velado con honores en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Tras su fallecimiento, el gobierno decretó dos días de duelo nacional.