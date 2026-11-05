Gobierno decretó dos días de duelo nacional por la muerte del científico Gonzalo Moratorio

El gobierno decretó duelo oficial los días 5 y 6 de noviembre tras el fallecimiento del científico y virólogo Gonzalo Moratorio, ocurrido este jueves a los 44 años. La medida fue rubricada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

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En el texto de la resolución oficial, el Poder Ejecutivo subrayó que Moratorio fue una "persona de indudables cualidades humanas y académicas" y calificó su partida como "una pérdida de singular significación para el país". Asimismo, la normativa remarcó que durante la emergencia sanitaria colideró el desarrollo de los test diagnósticos para detectar el SARS-CoV-2 y que "su labor contribuyó significativamente a fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria del país y al desarrollo del conocimiento científico nacional en el área de la virología".

Durante el velatorio desarrollado en el Palacio Legislativo, donde familiares, colegas y figuras del ámbito político despidieron los restos del científico, el ministro Mahía explicó el alcance del tributo: "Está pensado fundamentalmente en la honra que le hace al Estado a una persona que efectivamente hizo un aporte como el que hizo Gonzalo para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, las medidas que tienen que ver con el duelo hacen, por ejemplo, a las señales. La bandera a media asta en los edificios públicos y después vinculadas al luto".

El titular del MEC detalló además la particular coincidencia de la fecha con la visita papal al país: «Es obvio que esto será la circunstancia que coincide con la presencia del Papa, pero son cosas distintas. Va a ser necesario articular los esfuerzos que tengan que hacerse para que las dos cosas sucedan al mismo tiempo".