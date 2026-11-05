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Así es el mate que confeccionaron dos jóvenes de Uruguay y Argentina para darle al papa León XIV durante su vuelo a Montevideo

El regalo será entregado por la periodista Valentina Alazraki en el avión papal y estará acompañado de una carta firmada por jóvenes católicos uruguayos y argentinos

5 de noviembre de 2026 17:52 hs
MARGARITA - ROMANIELLOsadsad

Dos jóvenes católicos, uno uruguayo y otro argentino, prepararon un mate para regalarle al papa León XIV durante su viaje hacia América Latina, que está previsto desde el 6 al 17 de noviembre. El obsequio será entregado por la periodista Valentina Alazraki en el avión papal, en su camino hacia Montevideo, y estará acompañado por una carta dirigida al pontífice.

La iniciativa surgió de Mateo Quintero, de Uruguay, junto con su amigo argentino Gregorio Pereira y el sacerdote Josué Hernández. Según contó Quintero a El Observador, la intención fue que el regalo no representara solamente a sus creadores, sino en nombre de "todos los jóvenes de Uruguay y Argentina".

Por su parte, Pereira explicó que la propuesta nació en una ronda de mates compartida: "Hablando de la venida del papa León XIV y de los países de Argentina y de Uruguay, que compartimos cultura, pensábamos: 'Qué lindo sería darle una bienvenida con el mate'".

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El mate fue confeccionado en Argentina, con una calabaza natural y una boquilla de plata. En Uruguay se elaboró la bombilla, con la figura del Espíritu Santo, y un posamate de cuero crudo. El conjunto incluye además un termo con el escudo del pontificado de León XIV y las banderas de Uruguay y Argentina.

Respecto a la logística para hacerle llegar el presente al pontífice, el joven argentino explicó que la gestión se concretó a través de Alazraki: "Josué habló con Valentina Alazraki y le contó la idea; no dudó y le encantó". Según detalló, la periodista planea "romper un poquito el protocolo un segundo y entregarle el mate" en pleno vuelo, cuando la aeronave empiece a descender tras cruzar el océano.

La carta que acompañará el mate está firmada por "jóvenes católicos de Uruguay y Argentina". En uno de sus pasajes expresan: "Aquí en estas tierras lejanas, estamos nosotros, jóvenes de Uruguay y Argentina, somos muchos, de distintas edades, culturas, lugares, cada uno con su vida y con su historia, cargados de emoción y alegría, a través de este mate, símbolo rioplatense de amistad y cercanía, queremos decirle que cuenta con nosotros, que estamos lejos pero estamos muy cerca".

La agenda del papa en Uruguay

El papa León XIV visitará Uruguay entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, con paradas en Montevideo, Paysandú y Florida. Se trata de su primer viaje al país tras asumir el pontificado en mayo de ese año, luego del fallecimiento de Francisco.

El cronograma de actividades será así:

  • Viernes 6 (Montevideo): Aterrizará a media tarde en el aeropuerto de Carrasco y será recibido formalmente en la Plaza Independencia. Su agenda institucional incluye un mensaje ante el cuerpo diplomático y autoridades, una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi y la entrega de las llaves de la capital por parte del intendente Mario Bergara. Cerrará la jornada con el rezo de vísperas junto al clero en la Catedral.

  • Sábado 7 (Paysandú y Montevideo): Por la mañana volará al litoral para oficiar una misa multitudinaria en el Parque París Londres, en Paysandú. Tras retornar a la capital al mediodía, visitará el barrio Casavalle, mantendrá un encuentro con la comunidad educativa en la Universidad Católica del Uruguay y encabezará una vigilia de oración en el Estadio Centenario por la noche.

  • Domingo 8 (Florida y despedida): Celebrará una misa central en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Pasadas las 15:00 horas se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto, desde donde despegará rumbo a Buenos Aires.

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