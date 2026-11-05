Las imágenes de los detalles finales y los preparativos en Plaza Independencia para recibir al papa León XIV

La Plaza Independencia se prepara para recibir este viernes al papa León XIV , en el marco de su visita oficial a Uruguay. A poco más de 24 horas de su llegada, se ultiman los detalles para la ceremonia de bienvenida que encabezará el presidente Yamandú Orsi .

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Las imágenes de los preparativos muestran los trabajos que se realizan en uno de los puntos centrales de la agenda del pontífice en Montevideo , donde está previsto que se reúna con autoridades políticas, diplomáticas y representantes de la sociedad civil.

La ceremonia comenzará a las 17:30 horas e incluirá un discurso del papa León XIV.

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Aunque los preparativos avanzan en Plaza Independencia, el gobierno definió un plan alternativo en caso de lluvia .

Según confirmó El Observador, si se registran precipitaciones durante la jornada del viernes, la ceremonia se trasladará al Auditorio Nacional del Sodre, ubicado en la esquina de Andes y Mercedes.

La decisión definitiva sobre el lugar se tomará el mismo viernes, en función de las condiciones meteorológicas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada que comenzará con cielo claro y algo nuboso, aunque para la tarde y noche se esperan precipitaciones.

El cardenal Daniel Sturla aclaró que ninguna de las actividades previstas en la agenda papal se suspenderá por lluvia.

Cómo seguirá la agenda del papa León XIV tras la ceremonia

Luego de la bienvenida, el pontífice tiene previsto caminar a las 18:15 horas hasta la Torre Ejecutiva, donde mantendrá un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi.

Posteriormente se trasladará a la Plaza Matriz, donde recibirá la llave de Montevideo en el Cabildo.

La jornada continuará en la Catedral Metropolitana, donde León XIV encabezará un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.