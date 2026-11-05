"Memoria criminal": la batalla del Liberaij, el tiroteo de 14 horas entre 350 policías y tres delincuentes argentinos en Montevideo

Un día como hoy, pero de 1965, el centro de Montevideo se convirtió en un escenario de guerra . Durante unas 14 horas, alrededor de 350 policías se enfrentaron a tiros con tres delincuentes argentinos que permanecían atrincherados en un apartamento del edificio Liberaij .

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El episodio, conocido como la batalla del Liberaij , terminó con la muerte de los tres asaltantes y dos policías , y quedó grabado en la historia criminal de Uruguay. El caso es revisitado por " Memoria criminal ", el ciclo de El Observador que reconstruye algunos de los episodios policiales más impactantes del país.

Los protagonistas fueron Marcelo Brignone, Carlos Mereles y Roberto Dorda , tres delincuentes argentinos que habían llegado a Uruguay después de protagonizar un violento asalto en Buenos Aires.

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Durante semanas permanecieron en territorio uruguayo sin ser detenidos, hasta que el asesinato de un policía local cambió su situación y precipitó el operativo que terminaría con sus vidas.

La traición que permitió a la Policía llegar al Liberaij

Los tres delincuentes se refugiaban en el apartamento 9 del edificio Liberaij, en el centro de Montevideo, pero su escondite terminó siendo descubierto por una traición: un informante acordó entregarlos a la Policía y, antes de hacerlo, compartió con ellos una comida.

Aquella noche comieron milanesas y tomaron whisky. En determinado momento, el informante se excusó diciendo que saldría a comprar más bebida. Sin embargo, no regresó.

Los tres argentinos quedaron solos en el apartamento, sin saber que la Policía estaba a punto de rodear el edificio.

Sobre las 22:30, los efectivos llegaron al lugar para detenerlos. Pero el procedimiento derivó en un enfrentamiento armado de una magnitud pocas veces vista en Montevideo.

Catorce horas de disparos y 350 policías contra tres delincuentes

Lo que comenzó como un operativo de captura terminó convirtiéndose en un tiroteo que se prolongó durante aproximadamente 14 horas.

Unos 350 efectivos policiales participaron del enfrentamiento contra Brignone, Mereles y Dorda, que resistieron desde el apartamento en el que estaban atrincherados.

Durante horas, el edificio quedó bajo fuego cruzado. Los disparos y los gases lacrimógenos convirtieron el lugar en un escenario de caos, mientras los vecinos intentaban protegerse.

Algunos residentes permanecieron encerrados en los baños de sus apartamentos para evitar las balas. Una anciana, presa del pánico, estuvo a punto de lanzarse por un tragaluz.

El enfrentamiento se extendió durante toda la madrugada y buena parte de la mañana siguiente, sin que los delincuentes aceptaran entregarse.

Finalmente, pasadas las 14:00, los disparos cesaron. Los tres argentinos habían agotado sus municiones y murieron durante el operativo.

Los cinco muertos de la batalla del Liberaij

El enfrentamiento dejó un saldo de cinco personas fallecidas: los tres delincuentes argentinos y dos integrantes de la Policía uruguaya.

Los efectivos que perdieron la vida fueron el comisario Washington Santana Cabris y el agente Héctor Horacio Aranguren.

Pese al despliegue policial y al desenlace del operativo, quedaron interrogantes sin resolver. El botín millonario que se atribuía a los delincuentes y sus armas pesadas nunca fueron encontrados, lo que alimentó durante años las historias alrededor del caso.

De la batalla del Liberaij a una canción de Jaime Roos

La magnitud del enfrentamiento hizo que la batalla del Liberaij trascendiera las crónicas policiales y se instalara en el imaginario popular uruguayo.

El episodio incluso quedó inmortalizado en la música nacional. En su canción Brindis por Pierrot, Jaime Roos incluyó una referencia directa a los delincuentes argentinos y al edificio donde se produjo el tiroteo: “Qué será de los porteños, ocupando el Liberaij”.

Más de seis décadas después, la batalla del Liberaij permanece como uno de los enfrentamientos armados más recordados de la historia policial de Montevideo, tanto por la cantidad de efectivos involucrados como por la duración del tiroteo y las muertes que dejó.