"Memoria criminal": el niño que caminó cinco kilómetros con el abdomen abierto para salvar a su hermana de un año

Embed - La noche más trágica de Uruguay: el niño que se convirtió en leyenda | MEMORIA CRIMINAL
Un 9 de mayo, pero de 1929, en un rancho ubicado en Arroyo del Oro, en el departamento de Treinta y Tres, se produjo un crimen que conmocionó al Uruguay y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las historias más impactantes de la crónica criminal del país. El hecho es revisitado por “Memoria criminal ”, el ciclo de El Observador que reconstruye los hechos policiales más recordados del país.
Esa noche, Juan Díaz, un gaucho de 74 años, asesinó a su hija María Luisa tras una discusión vinculada a su relación sentimental. Cuando su hijo Eduardo intentó intervenir para defenderla, también fue atacado y murió en el lugar.
El niño que no se rindió
En medio de la escena, el hijo de María Luisa, Dionisio, de apenas 9 años, intentó proteger a su madre. En el intento, su abuelo lo hirió gravemente con un facón, provocándole una herida en el abdomen que dejó sus intestinos expuestos.
Lejos de quedar inmóvil, el niño tomó a su hermana menor, Marina, de un año, y emprendió una caminata de más de cinco kilómetros en la noche, atravesando el campo en busca de ayuda.
Horas más tarde, alrededor de las 10 de la mañana, llegó a la comisaría de Mendizábal. “El abuelo mató a mi madre, al tío Eduardo y me hirió a mí”, dijo antes de desplomarse frente a los policías.
Una historia que conmocionó al país
El niño fue asistido de urgencia, pero no logró sobrevivir. Murió al día siguiente mientras era trasladado a un centro de salud. Su abuelo, autor del crimen, se suicidó semanas después.
La historia fue reconstruida meses más tarde por la prensa de la época y generó un fuerte impacto a nivel nacional. Con el paso de los años, la figura de Dionisio fue recordada como un símbolo de sacrificio y resistencia.
Hoy, su nombre permanece en monumentos, poemas y centros educativos, como parte de una memoria colectiva que rescata uno de los episodios más dramáticos de la historia del interior del país.