"Memoria criminal": el niño que caminó cinco kilómetros con el abdomen abierto para salvar a su hermana de un año

Un 9 de mayo , pero de 1929, en un rancho ubicado en Arroyo del Oro , en el departamento de Treinta y Tres , se produjo un crimen que conmocionó al Uruguay y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las historias más impactantes de la crónica criminal del país. El hecho es revisitado por “ Memoria criminal ”, el ciclo de El Observador que reconstruye los hechos policiales más recordados del país.

Embed - La noche más trágica de Uruguay: el niño que se convirtió en leyenda | MEMORIA CRIMINAL

Esa noche, Juan Díaz, un gaucho de 74 años, asesinó a su hija María Luisa tras una discusión vinculada a su relación sentimental. Cuando su hijo Eduardo intentó intervenir para defenderla, también fue atacado y murió en el lugar.

En medio de la escena, el hijo de María Luisa, Dionisio , de apenas 9 años , intentó proteger a su madre . En el intento, su abuelo lo hirió gravemente con un facón, provocándole una herida en el abdomen que dejó sus intestinos expuestos.

OSE redujo a la mitad las localidades contempladas en el Plan de Saneamiento: mirá cuáles son y los motivos de la empresa para "reformular" el proyecto

Lejos de quedar inmóvil, el niño tomó a su hermana menor, Marina, de un año , y emprendió una caminata de más de cinco kilómetros en la noche, atravesando el campo en busca de ayuda.

Prensa

Horas más tarde, alrededor de las 10 de la mañana, llegó a la comisaría de Mendizábal. “El abuelo mató a mi madre, al tío Eduardo y me hirió a mí”, dijo antes de desplomarse frente a los policías.

Una historia que conmocionó al país

El niño fue asistido de urgencia, pero no logró sobrevivir. Murió al día siguiente mientras era trasladado a un centro de salud. Su abuelo, autor del crimen, se suicidó semanas después.

La historia fue reconstruida meses más tarde por la prensa de la época y generó un fuerte impacto a nivel nacional. Con el paso de los años, la figura de Dionisio fue recordada como un símbolo de sacrificio y resistencia.

Estatua

Hoy, su nombre permanece en monumentos, poemas y centros educativos, como parte de una memoria colectiva que rescata uno de los episodios más dramáticos de la historia del interior del país.