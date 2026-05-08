Un bebé de seis meses está en CTI tras ser baleado en la cabeza: la Policía encontró ocho vainas en la calle

Un bebé de seis meses se encuentra gravemente herido y está internado en el CTI del Hospital Pereira Rossell tras ser baleado en la cabeza en la zona de Malvín Norte , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El hecho, del que dio cuenta en primera instancia Telemundo (Canal 12), ocurrió anoche sobre las 22 horas en un complejo habitacional ubicado en las inmediaciones de Juan A. Dobrich y calle 125.

Según el reporte del consignado medio, vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y un móvil policial que patrullaba por la zona concurrió hasta el lugar. Una mujer de 22 años de edad manifestó que su hijo de seis meses había sido herido.

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La información primaria indica que desconocidos habrían arremetido a balazos contra una vivienda y uno de los proyectiles ingresó por la ventana.

En el lugar las autoridades policiales encontraron ocho vainas de bala calibre 9 milímetros.

Pese a que en un primer momento se manejaba que la herida era producto de un roce de bala, los médicos que lo atendieron en el centro de salud constataron que la lesión obedecía a un impacto de bala en la cabeza. Los profesionales diagnosticaron que el proyectil había provocado una lesión intracraneana y que el menor revestía gravedad.

Trabajó en la escena personal de Policía Científica realizando relevamientos y la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno dispuso diversas diligencias.