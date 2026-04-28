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Carlos Negro expresó "profunda indignación" por el homicidio de un bebé de un año y prometió que "ninguno va a detenerse hasta dar con los responsables"

El ministro del Interior aseguró que el trabajo policial continuará “con más firmeza que nunca” para frenar la violencia asociada al crimen organizado

28 de abril de 2026 7:26 hs
Carlos Negro, ministro del Interior
Joaquín Ormando

El ministro del Interior, Carlos Negro, expresó su “profunda indignación” tras el homicidio de un bebé de un año en el barrio Colón y aseguró que el crimen “no quedará impune”.

“Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año”, señaló el jerarca en un mensaje dirigido a la Policía Nacional. En esa línea, afirmó que ya transmitió esa orden “a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional”.

El ministro agregó que actuarán “sin contemplación para los culpables” y que el trabajo policial continuará “con más firmeza que nunca” para frenar la violencia asociada al crimen organizado.

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El caso ocurrió en la noche del lunes, cuando el auto en el que viajaban el bebé y su padre, de 24 años, fue atacado a balazos en la zona de Bulevar Aparicio Saravia y Pasaje J. El niño murió al llegar a un centro de salud, mientras que su padre resultó herido en el brazo, el hombro y un oído, pero permanece estable.

Según informó la Policía, en la escena se incautaron varias vainas de calibre nueve milímetros y el vehículo fue ubicado a pocos metros del centro asistencial. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables del ataque.

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