Carlos Negro expresó "profunda indignación" por el homicidio de un bebé de un año y prometió que "ninguno va a detenerse hasta dar con los responsables"

El ministro del Interior, Carlos Negro , expresó su “ profunda indignación ” tras el homicidio de un bebé de un año en el barrio Colón y aseguró que el crimen “no quedará impune”.

“Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año ”, señaló el jerarca en un mensaje dirigido a la Policía Nacional. En esa línea, afirmó que ya transmitió esa orden “a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional”.

El ministro agregó que actuarán “ sin contemplación para los culpables ” y que el trabajo policial continuará “ con más firmeza que nunca ” para frenar la violencia asociada al crimen organizado.

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El caso ocurrió en la noche del lunes, cuando el auto en el que viajaban el bebé y su padre, de 24 años, fue atacado a balazos en la zona de Bulevar Aparicio Saravia y Pasaje J. El niño murió al llegar a un centro de salud, mientras que su padre resultó herido en el brazo, el hombro y un oído, pero permanece estable.

Según informó la Policía, en la escena se incautaron varias vainas de calibre nueve milímetros y el vehículo fue ubicado a pocos metros del centro asistencial. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables del ataque.