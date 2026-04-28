La lesión de José María Giménez: el zaguero llega a siete partidos sin jugar y será baja en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Atlético de Madrid vs Arsenal

El plantel de Atlético de Madrid ultimó este martes la preparación para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra Arsenal (miércoles, 16:00 horas), con las bajas del uruguayo José María Giménez y Pablo Barrios y con la disponibilidad de Ademola Lookman y David Hancko, que se entrenaron de nuevo con el grupo.

Tal como se estimaba , el central uruguayo se perderá su séptimo partido consecutivo por una dolencia muscula r.

El zaguero de 31 años jugó por última vez el 4 de abril ante Barcelona por LaLiga de España, 29 minutos, luego de haber disputado los dos partidos de marzo con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Luego, se perdió los cuartos de Champions League ante los catalanes, los últimos tres partidos de LaLiga y la final de la Copa del Rey que Atlético perdió ante Real Sociedad.

El largo historial de lesiones de José María Giménez solo si se toma en cuenta el último año en Atlético de Madrid y la selección uruguaya, que preocupa a Marcelo Bielsa: se perdió 161 días y 24 partidos

El complicado pronóstico sobre José María Giménez que dio Diego Simeone de cara a los próximos partidos de Atlético de Madrid

MADRID, 04/04/2026.- El defensa uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez pelea un balón ante el defensa portugués del FC Barcelona João Cancelo (d) durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y FC Barcelona dis José María Giménez pelea un balón ante el defensa portugués João Cancelo Foto: EFE

Se espera que Josema se recupere en estos días y pueda estar a la orden para la semifinal de vuelta de Liga de Campeones el 5 de mayo en Londres, o este sábado cuando se midan a Valencia por LaLiga.

En tanto, el centrocampista internacional español Barrios no jugará tras una nueva lesión muscular del pasado sábado, aunque en los últimos dos meses y medio sólo ha podido disputar tres de los últimos 20 compromisos oficiales del Atlético de Madrid.

Ya están listos, previsiblemente, tanto Lookman como Hancko. El extremo ha superado unas molestias sufridas en la final de la Copa del Rey. El defensa padeció un esguince de tobillo hace tres semanas, por el que ha sido baja en los cinco choques más recientes. La duda es si los dos formarán de inicio o esperarán en el banquillo frente al Arsenal.

El resto de efectivos, incluido el argentino Julián Álvarez, que no jugó por precaución el pasado sábado ante el Athletic Club, están a disposición de Diego Simeone para armar la convocatoria y el once titular, tras el entrenamiento matutino en el escenario del encuentro.

Con base en EFE