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La mala noticia de José María Giménez en la previa de la final de la Copa del Rey que se juega este sábado

Atlético de Madrid, de José María Giménez, enfrenta a Real Sociedad en la final de la Copa del Rey

17 de abril de 2026 14:50 hs
José María Giménez apronta su regreso a las canchas

José María Giménez apronta su regreso a las canchas

@Atleti

José María Giménez, que sigue con su proceso de recuperación de una dolencia muscular, será baja en Atlético de Madrid, tras perderse este viernes el último entrenamiento previo a la final de la Copa del Rey de sábado 18 de abril (16 horas) en el estadio La Cartuja de Sevilla ante Real Sociedad.

Por su parte, David Hancko, defensa internacional eslovaco del Atlético, se reincorporó este viernes al trabajo con el grupo y podría estar listo para la final.

Ambos eran las dos dudas del equipo en su viaje a Sevilla, con diferente resultado en la sesión preparatoria de este viernes, con lo que previsiblemente el central uruguayo será la única ausencia por lesión.

Cuatro partidos sin jugar

Giménez se perderá su cuarto encuentro seguido.

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El uruguayo no estuvo el 8 de abril ante Barcelona por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el 11 de abril ante Sevilla por LaLiga, ni en la revancha ante los catalanes el pasado martes 14.

Su último partido fue el 4 de abril, ante el Barça por LaLiga, con 29 minutos, luego de haber jugado con la selección uruguaya ante Inglaterra y Argelia en los amistosos de marzo.

Pese a ser baja, el uruguayo viajó junto a sus compañeros para estar en la final.

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Sin embargo, Hancko tiene opciones de llegar al partido. Su reincorporación al grupo es una buena señal, no definitiva, tras sufrir una torcedura de tobillo hace una semana y media, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona en el Camp Nou. No jugó por ese motivo ni contra el Sevilla ni la vuelta de la eliminatoria.

Este viernes fue su primer entrenamiento con el grupo desde entonces, con lo que habrá que esperar a las horas previas al encuentro para comprobar si entra en la convocatoria final y si forma parte del once inicial, en el que sería indudable de no ser por una lesión y una recuperación tan reciente.

Simeone recupera a Pablo Barrios, que ha sido baja en 16 de los últimos 17 partidos por dos lesiones musculares en los últimos dos meses y medio, pero que ya está listo para volver a la competición en la final de la Copa del Rey.

Con base en EFE

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