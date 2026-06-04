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La particular historia de los hermanos Doué: uno juega en Francia y el otro en Costa de Marfil que le ganó un amistoso a los galos

Costa de Marfil derrotó 2-1 a Francia, una de las candidatas a ganar el Mundial 2026, en un partido donde se reencontraron los hermanos Guéla y Désiré Doué

4 de junio de 2026 18:57 hs
Desire Doue y Guela Doue

Desire Doue y Guela Doue

Foto: Fracnk Fife/AFP

Francia, una de las favoritas al título en el Mundial 2026, se vio sorprendida en su primer partido de preparación en la concentración previa al torneo, un amistoso perdido por 2-1 ante Costa de Marfil, este jueves en Nantes.

Rayan Cherki abrió el marcador para los Bleus justo antes del descanso (45').

Pero el equipo africano igualó en el 53' por medio de Guéla Doué, el hermano mayor de Désiré, reciente ganador de la Liga de Campeones europea con el PSG y que fue dejado en el banco de Francia en este partido.

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Costa de Marfil integra el grupo E donde jugará contra Ecuador el domingo 14 de junio, Alemania el sábado 20 y Curazao el jueves 25.

Francia, por su parte, está en el grupo I donde medirá fuerzas con Senegal el martes 16 de junio, Irak el lunes 22 y Noruega el viernes 26.

Désiré tiene 21 años y con 5 fue reclutado por las formativas de Stade Rennais. El club también sumó a sus filas al hermano mayor que cuenta hoy con 23 años.

En 2022, Désiré debutó en Ligue 1 mientras que su hermano lo hizo un año más tarde.

A mediados de 2024, Guéla pasó a Racing de Estrasburgo y en marzo de ese mismo año ya había recibido su primera convocatoria para la selección de Costa de Marfil.

En esa misma temporada, Désiré fue fichado por PSG con el que lleva ganadas dos Champions, además de ser una de las piezas del ataque de Francia.

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