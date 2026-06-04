España empató 1-1 en amistoso con Irak aunque usó a 10 jugadores que ni siquiera están convocados al Mundial 2026

Irak sorprendió a una España muy experimental, que no pudo pasar del empate 1-1 en el primero de sus dos partidos de preparación de cara al Mundial 2026 , este jueves en La Coruña.

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Ferran Torres , a los 16', abrió el marcador para España , pero Merchas Doski igualó a los 27' en un partido en el que la Roja pareció acusar la falta de rodaje y una masiva rotación en sus filas.

El gol de Torres fue una transición muy rápida concluida tras una veloz conducción que le permitió no eludir jugadores pero sí encontrar un fácil ángulo de tiro.

¡DALE A TU CUERPO ALEGRÍA, FERRAN TORRES! El Tiburón se fue en velocidad, eludió a toda la defensa y metió el zurdazo cruzado para el 1-0 de España vs. Irak. ¡Atención al cantito TOP del Bambino! #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OqDmXPNLQs

El único nacido en Uruguay que jugará el Mundial 2026 en otra selección y que tiene dividida a la opinión por la titularidad en su puesto

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En el empate, el golero Joan García estaba mal parado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062618551337275656&partner=&hide_thread=false ¡¡OJO CON IRAK!! Merchas Doski vio adelantado a Joan García y metió un GOLAZO para el 1-1 vs. España.



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El seleccionador español, Luis De la Fuente, dejó fuera de la convocatoria hasta a diez jugadores, muchos de ellos habituales titulares.

Además de los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams, el seleccionador español también dejó fuera a fijos como Rodri, Pedri, Marc Cucurella o Mikel Oyarzabal, entre otros.

De la Fuente ya había advertido que este partido sería una primera toma de contacto antes del otro amistoso contra Perú en México el 8 de junio, donde ya debería empezar a verse una España más cercana a la que jugará el Mundial.

El equipo formó con Joan García, Pedro Porro, Jon Martin, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo; Gavi, Marc Bernal; Ferrán Torres, Dani Olmo, Alex Baena; Borja Iglesias.

Entraron durante el decurso del partido Eric García, Yeremy Pino, Gonzalo García, Jesús Rodríguez, Sergio Gómez, Benat Turrientes, Marc Pubill, Javi Guerra, Mikel Merino, Javier Rodríguez y el golero Leo Román.

Varios de los jugadores que disputaron este partido ni siquiera están convocados al Mundial conforme a la lista de 26 que se dio a conocer el 26 de mayo.

En tal sentido jugaron hoy Martin, Bernal, Pino, García, Jesús Rodríguez, Gómez, Turrientes, Guerra, Javier Rodríguez y Román.

España integra el grupo H donde jugará el lunes 15 de junio con Cabo Verde, el domingo 21 con Arabia Saudita y el viernes 26 con Uruguay.

Irak vuelve a jugar un Mundial tras participar en México 1986 con un 23° y penúltimo puesto. Chocará en el grupo I con Noruega el martes 16 de junio, con Francia el lunes 22 y contra Senegal el viernes 26.