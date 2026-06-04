Nicolás Lodeiro criticó los rumores que salen de "adentro" de Nacional y Agustín Rogel dijo que el Tricolor aspira a "los primeros puestos" de la Copa Sudamericana

Los jugadores de Nacional , Nicolás Lodeiro y Agustín Rogel, hablaron este jueves por la mañana en una conferencia de prensa realizada en el Gran Parque Central, que tuvo como centro las críticas de Lodeiro a los rumores que se esparcen sobre el club desde "adentro" de la institución.

En la previa del último partido del Tricolor antes del parate por el Mundial 2026 , ante Juventud de Las Piedras el sábado a las 18:30 en el Parque, Lodeiro y Rogel contestaron varias preguntas sobre el mal semestre del Bolso y los rumores sobre una "limpieza" de futbolistas para el cierre de 2026.

El primero en hablar fue Lodeiro, que reconoció que le "pegó duro" la sanción de tres partidos que recibió por su expulsión contra Albion . "Me expulsaron más en este periodo que en toda mi carrera. Ya pedí disculpas a todos mis compañeros , toca aprender", reconoció el mediapunta, que también contó que su hijo lo "relajó" por la roja : "Mi hijo es el primer crítico . Cuando llego a casa me ataca como un jugador. Uno trata de escucharlo porque a veces algunas palabras de él son más genuinas".

Tras ello Rogel analizó el primer semestre del tricolor, en el que reconoció que no obtuvieron los resultados esperados ni en el Torneo Apertura ni en la Copa Libertadores. "No estamos contentos por cómo se dio , por la calidad que tenemos de jugadores y por lo que proyectamos a principios de la temporada. Queda trabajar, tomar todo esto como aprendizaje", explicó el zaguero.

En ese sentido, Lodeiro marcó que el equipo deberá trabajar en los bajones que sufre durante los partidos, que entiende le han costado al equipo "muchos puntos". "Contra Deportivo fue claro, hicimos un gran primer tiempo y después nos pasó. No sé es si la concentración, o si las ganas de revertir la situación nos hace quedar desordenados", agregó.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 09.18.39 Nicolás Lodeiro y Agustín Rogel en la conferencia de prensa Foto: Sebastián Amaya

Luego, Referí le consultó a los jugadores cómo recibían los rumores de una "limpieza" en Nacional, tras distintas declaraciones en las que se habló de varias salidas del plantel principal de cara al segundo semestre. Rogel remarcó la importancia de estar "enfocados" en el partido ante Juventud y mantenerse "unidos" como grupo, pero Lodeiro apuntó contra los rumores que salen de la interna del Tricolor.

"Nacional es muy grande, genera mucho, repercute mucho todo lo que se habla. Personalmente a mi no me afecta e intentamos nosotros como referentes que no afecte a los compañeros, algunos jóvenes y que están llegando al club. Pero no me gusta para nada, y esas cosas a veces vienen de adentro del club. A veces intentamos cerrarnos puertas adentro y es difícil", expresó el enganche, que evitó dar nombres pero se dirigió a quien se sienta aludido y le dijo que "es mejor estar tranquilo".

"No he tenido la posibilidad de hablar. Es algo personal, cuando llego no se hablaba con la prensa porque había gente que ya hablaba. No es nada para generar polémica ni mucho menos, creo que puede ayudar si nos concentramos en trabajar puertas adentro. A veces viene de acá, a veces de cerca. Eso genera a veces algo en el plantel, y más en la situación que estemos. Capaz debemos hablar menos y enfocarnos más. No es hablando de alguien en particular, pero quien lo reciba que lo piense. Es algo que puede ayudar", añadió unas preguntas después.

Por último, a Rogel le preguntaron cuál era el objetivo de Nacional en la Copa Sudamericana, y el defensor declaró que el Tricolor buscará "pelear los primeros puestos, ser campeón". "Después tenés matices, el contexto, cómo está el club, pero el objetivo del equipo es pelear, obviamente paso a paso, pensando en Tigre. Esta institución demanda ganar, competir y ser protagonista", concluyó.

Embed - Conferencia de prensa Agustín Rogel y Nicolás Lodeiro | Club Nacional de Football

Repasá todas las declaraciones de Nicolás Lodeiro y Agustín Rogel:

Live Blog Post Finalizó la conferencia de prensa de Agustín Rogel y Nicolás Lodeiro

Live Blog Post Rogel y Lodeiro sobre Maxi Gómez Rogel: "Es un jugador top, nos ha ayudado muchísimo este semestre. Ha mostrado su templanza, su deseo de ganar, su carácter es hasta a veces por demás pero eso forja su personalidad. Nos ha ayudado mucho pero siento que nos va a ayudar más en lo que viene. Lo necesitamos bien porque es importante para el grupo. Ojalá venga con más goles y asistencias. Se ha ganado su lugar acá". Lodeiro: "Me uno a las palabras de Agus. Qué te voy a decir de Maxi, tenemos una relación de años. Disfrutemos de tenerlo acá porque es un jugador que podría estar en cualquier otra liga. Merecía una chance en la selección uruguaya, teníamos el objetivo de ayudarlo y no pudimos".

Live Blog Post Lodeiro sobre los rumores de su salida "Cada uno puede decir lo que quiere. Yo soy feliz en Nacional y vine para quedarme. Tengo contrato, y estoy pensando en el partido del sábado aunque no juegue. Soy feliz acá y me quiero quedar hasta el día que me muera. La situación no es la mejor pero soy feliz".

Live Blog Post Lodeiro dijo que no habló con quienes declaran en Nacional "No he tenido la posibilidad de hablar. Es algo personal, cuando llego no se hablaba con la prensa porque había gente que ya hablaba. No es nada para generar polémica ni mucho menos, creo que puede ayudar si nos concentramos en trabajar puertas adentro. A veces viene de acá, a veces de cerca. Eso genera a veces algo en el plantel, y más en la situación que estemos. Capaz debemos hablar menos y enfocarnos más. No es hablando de alguien en particular, pero quien lo reciba que lo piense. Es algo que puede ayudar.

Live Blog Post Rogel y a lo que apunta Nacional la Copa Sudamericana "Pelear los primeros puestos, ser campeón. Después tenés matices, el contexto, cómo está el club, pero el objetivo del equipo es pelear, obviamente paso a paso, pensando en Tigre. Esta institución demanda ganar, competir y ser protagonista"

Live Blog Post Lodeiro sobre por qué Bava no pudo aplicar su idea "A veces vos practicás un juego, y eso se ve reflejado en un mes, o un tiempo. Bava llegó hace dos meses, lo que es Nacional, la situación que él llega, nosotros no estamos bien. Necesita tiempo, si bien miraba los partidos otra cosa es el día a día. Llegó y era jugar, jugar, jugar. Yo creo que en el segundo semestre va a tener más tiempo de plantear su idea, va a poder armar su equipo. Tiene Nacional la urgencia y eso a veces no te da tiempo de aplicar las cosas que vos querés".

Live Blog Post Lodeiro contó que su hijo lo "relajó" por su roja contra Albion "Mi hijo es el primer crítico. Cuando llego a casa me ataca como un jugador. Preguntándole a la madre las primeras expresiones son llanto, lo viven como nosotros. Uno trata de escucharlo porque a veces algunas palabras de él son más genuinas. Estaba muy triste, con la primera, con la segunda, y con la tercera ya me relajó jaja. Soy grande, pero quiero seguir aprendiendo".

Live Blog Post Lodeiro quiere volver a celebrar con el "zapatófono" "Sí, lo tengo en mente. No soy goleador pero viste que dicen que cuando los goleadores están obsesionados con el gol, bueno. Es un sueño que tengo. Es para mi padre, ese llamado lo quiero hacer"

Live Blog Post Rogel y Lodeiro hablaron de los rumores de una "limpieza" de futbolistas Rogel "Nosotros estamos enfocados en lo que viene, de acá al sábado. Lo que se hable, todos pueden opinar. El grupo está comprometido, obviamente no se han dado los resultados, las cosas para continuar positivos, hemos tenido bajones, pero creo que se ha hablado mucho este semestre de un montón de cosas. Para nosotros lo importante es que estemos unidos dentro del grupo. Si habrá cambios se hará en el transcurso del mes que viene, pero hasta el sábado vamos a ser el grupo de ahora". Lodeiro: "Nacional es muy grande, genera mucho, repercute mucho todo lo que se habla. Personalmente a mi no me afecta e intentamos nosotros como referentes que no afecte a los compañeros, algunos jóvenes y que están llegando al club. No me gusta para nada, y esas cosas a veces vienen de adentro del club, es parte del sistema del fútbol y lo que es Nacional. A veces intentamos cerrarnos puertas adentro y es difícil. No nos ayuda eso. Cada uno puede hablar, pero a veces cuando llegan cosas del club o cerca del club no es bueno. Si vienen esas cosas desde cerca tenemos que mejorarla también, si queremos mejorar tenemos que estar todos alineados. Entendemos la opinión del hincha y lo que siente, porque somos conscientes que no estamos en un buen momento. Para lo que viene hay que mejorar cosas, y siento que esas cosas no ayudan. El que se siente responsable de eso, a veces es mejor estar tranquilo".

Live Blog Post Lodeiro habló de los bajones de Nacional "En este momento lo que hay que hacer es trabajar y ver qué es lo que nos está pasando en esos momentos. Contra Deportivo fue claro, hicimos un gran primer tiempo y después nos pasó. No sé si la concentración, o si las ganas de revertir la situación nos hace quedar desordenados. Nos ha costado muchos puntos".

Live Blog Post Rogel analizó el primer semestre de Nacional "No es lo que queríamos, tanto el Apertura como la Libertadores. Logramos la clasificación a la Sudamericana, que es un objetivo que tenemos de ahora en más. Creo que va un poco en lo que siente el hincha, los dirigentes y los jugadores. No estamos contentos por cómo se dio, por la calidad que tenemos de jugadores y por lo que proyectamos a principios de la temporada. Queda trabajar, tomar todo esto como aprendizaje. Tenemos un objetivo muy grande a final de temporada, seguimos en carrera en la Anual, en la copa internacional. Estando en Nacional no basta solo con competir, sino ser protagonista. Tenemos que seguir creciendo, solo se puede crecer trabajando".

Live Blog Post Lodeiro: "La sanción pegó duro" "La sanción pegó duro, tres partidos, pero es lo que pasa cuando hay una reiteración. Me expulsaron más en este periodo que en toda mi carrera. Ya pedí disculpas a todos mis compañeros, toca aprender. En lo personal viene siendo difícil porque uno quiere estar, quiere ayudar y no puede. Toca aprender y prepararse para lo que viene", expresó Lodeiro sobre la sanción que recibió en el partido ante Albion.

Live Blog Post Comienza la conferencia de prensa

Live Blog Post La dura sanción que recibió Lodeiro La Comisión Disciplinaria de la AUF confirmó que Nicolás Lodeiro fue sancionado con tres partidos de suspensión por su expulsión en el encuentro ante Albion, por la primera fecha del Torneo Intermedio. En el Boletín de Sanciones de la semana pasada, la Comisión Disciplinaria informó que Lodeiro iba a ser sancionado por un "puntapié intencional". La sanción usual para este tipo de infracción es de dos partidos, pero Lodeiro tenía el antecedente directo de su expulsión ante Danubio en la fecha 13 del Torneo Apertura, solo tres partidos antes del encuentro ante Albion. Esto representa un agravante de la pena, por lo que se esperaba que la sanción fuera de un mínimo de tres partidos. Lodeiro ya cumplió uno de los tres partidos de su sanción en la derrota 3-0 ante Deportivo Maldonado de este fin de semana. Se perderá también el encuentro ante Juventud de Las Piedras por la cuarta fecha del Intermedio, que será el último enfrentamiento del Bolso antes del parate por el Mundial 2026, y el enfrentamiento ante Danubio por la quinta fecha.