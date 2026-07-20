La oncena que se transformó en "las decepciones" del Mundial 2026 y en la que hay dos jugadores uruguayos

La conclusión del Mundial 2026 no solo dejó festejos y consagraciones; también invita a repasar aquellos rendimientos individuales que estuvieron muy lejos de lo que se esperaba. Tras el cierre de la cita mundialista, un detallado análisis realizado por el medio Ge Globo de Brasil del diario O Globo, agrupó a las grandes figuras internacionales cuyo desempeño resultó frustrante para los aficionados, conformando un once ideal de las decepciones en el que sobresalen nombres de élite mundial, entre ellos, dos uruguayos.

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El frente de ataque es el sector que genera mayor impacto por el peso propio de sus integrantes.

El listado sitúa en esta zona a astros de la talla de Cristiano Ronaldo y Neymar . Aunque el portugués sumó un hito histórico al anotar en seis Mundiales diferentes, su rendimiento general no bastó para consolidar las aspiraciones de Portugal. El brasileño, por su parte, sufrió la pronta eliminación de su combinado en los octavos de final.

Junto a ellos, la delantera de este cuestionado equipo se completa con el colombiano Luis Díaz , el estadounidense Christian Pulisic y el alemán Florian Wirtz, quienes no lograron erigirse en los guías que sus respectivas selecciones necesitaban.

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Fernando Muslera y Federico Valverde en la lista

El mediocampo y la defensa también exponen nombres que llegaban con un excelente presente en sus clubes pero que se diluyeron en el torneo.

Kevin de Bruyne AFP

En la zona de gestación aparecen el belga Kevin De Bruyne y el portugués Vitinha, incapaces de tomar las riendas del juego de sus selecciones.

Federico Valverde EFE

También se explica el flojo desempeño de la selección uruguaya, sumando al mediocampista Federico Valverde y al histórico arquero Fernando Muslera, reflejando la prematura eliminación de la celeste en la fase de grupos.

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La zaga central la completan el brasileño Danilo y el mediocampista Casemiro, sumándose a los cuestionamientos hacia la Canarinha.

Yan Diomande de Costa de Marfil ante Piero Hincapié de Ecuador en el Mundial 2026 FOTO: AFP

Finalmente, el defensor senegalés Kalidou Koulibaly -quien incluso perdió su lugar en la alineación titular antes de quedar fuera frente a Bélgica- y el ecuatoriano Piero Hincapié, que cerró su participación de forma opaca con una expulsión ante México, cierran un balance colectivo marcado por las expectativas incumplidas en la máxima cita del fútbol.

Este es el equipo de las 11 decepciones del Mundial 2026 para Ge Globo: