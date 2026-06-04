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La serie de Nacional vs Tigre por la Copa Sudamericana ya tiene fechas y horarios: el Bolso jugará el primer partido internacional después del Mundial 2026

La Copa Sudamericana volverá a disputarse apenas dos días después de la final del Mundial 2026, y el Gran Parque Central será el primer escenario

4 de junio de 2026 7:58 hs
Maxi Gómez celebra su golazo de tiro libre, para el 1-0 de Nacional ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores

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FOTO: AFP

La Conmebol anunció las fechas y horarios de todos los partidos de la fase previa de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que Nacional enfrentará a Tigre para meterse entre los 16 mejores del torneo y cruzarse en la siguiente ronda a Montevideo City Torque.

Los torneos internacionales y todo el fútbol de Primera división del continente pararán durante la disputa del Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, y la Sudamericana no esperará demasiado para volver al ruedo.

Con los rivales ya clasificados a octavos de final esperando esta fase previa, la Conmebol definió que la segunda copa más importante de Sudamérica a nivel de clubes volverá a empezar el martes 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial.

El primer partido que se jugará en esa fecha, y que por lo tanto inaugurará la actividad internacional del segundo semestre de 2026, será el de la ida entre Nacional y Tigre. El encuentro se jugará en el Gran Parque Central y comenzará a las 19:00.

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Una semana después, el martes 28, se jugará a la misma hora el partido de vuelta, en el Estadio José Dellagiovanna de la localidad de Victoria, Buenos Aires.

El ganador de esta serie jugará en los octavos de final contra Montevideo City Torque, el otro equipo uruguayo que sigue en Sudamericana. El Ciudadano clasificó de forma directa a octavos tras finalizar primero en su grupo del torneo, relegando a Gremio a la fase previa.

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