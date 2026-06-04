La serie de Nacional vs Tigre por la Copa Sudamericana ya tiene fechas y horarios: el Bolso jugará el primer partido internacional después del Mundial 2026

Maxi Gómez celebra su golazo de tiro libre, para el 1-0 de Nacional ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores

La Conmebol anunció las fechas y horarios de todos los partidos de la fase previa de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que Nacional enfrentará a Tigre para meterse entre los 16 mejores del torneo y cruzarse en la siguiente ronda a Montevideo City Torque.

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Los torneos internacionales y todo el fútbol de Primera división del continente pararán durante la disputa del Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, y la Sudamericana no esperará demasiado para volver al ruedo.

Con los rivales ya clasificados a octavos de final esperando esta fase previa, la Conmebol definió que la segunda copa más importante de Sudamérica a nivel de clubes volverá a empezar el martes 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial.

El primer partido que se jugará en esa fecha, y que por lo tanto inaugurará la actividad internacional del segundo semestre de 2026, será el de la ida entre Nacional y Tigre. El encuentro se jugará en el Gran Parque Central y comenzará a las 19:00.