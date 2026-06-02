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"Ganso el que publica": el posteo de Flavio Perchman ante los rumores de que a Nacional le interesa el jugador brasileño de Fluminense

El mensaje llamó la atención a quienes no estaban al tanto de los rumores de un posible interés de Nacional por el volante brasileño

2 de junio de 2026 7:50 hs
Flavio Perchman
Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, realizó un posteo en las redes sociales que llamó la atención este lunes y que fue muy comentado por hinchas tricolores que lo cuestionaron por el momento que atraviesa el equipo.

“Básicamente Ganso el que publica”, expresó el directivo albo en su cuenta de X este lunes a las 17:53.

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El mensaje llamó la atención a quienes no estaban al tanto de los rumores de un posible interés de Nacional por el volante brasileño Paulo Henrique Ganso, el jugador de 36 años que fue figura en sus inicios en el Santos de Neymar y que actualmente juega en Fluminense.

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Los jugadores de Fluminense, con Ganso a la izquierda, celebraron el título de la Recopa Sudamericana

Los jugadores de Fluminense, con Ganso a la izquierda, celebraron el título de la Recopa Sudamericana

Luego, Perchman reposteó un tuit que parecía ser una explicación a su comentario.

Se trató de un posteo de la cuenta de X Tricolores Unidos que dice:

“Bueno parece que viene Ganso, un Brazuca que tiene 36 años y en 16 partidos tiene 0 goles y 0 asistencias, cobra más de 180 mil dólares por mes en Fluminense básicamente es un Lodeiro Brasileño que cobra 80 veces más que él, llega a venir sería la peor incorporación del siglo”.

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Ganso, compañero de Agustín Canobbio, Facundo Bernal y David Terans en Fluminense, está en actividad en ese club, con 22 partidos en la temporada entre Brasil y la Copa Libertadores, siendo suplente y sin ingresar en los tres últimos partidos por el Brasileirao.

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