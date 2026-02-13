Flavio Perchman habló con Referí antes del silencio que promete por dos semanas: "Quiero terminar la gestión siendo tricampeón del Uruguayo"

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , ingresará la próxima semana en una etapa de silencio , como ya eligió transitar en diferentes momentos del año pasado, luego que en diciembre de 2024 fue elegido por los socios tricolores para manejar el fútbol del club por tres temporadas.

Antes de la pausa, brindó una entrevista a Referí en la que abordó todos los temas.

¿Te está faltando algo en este mercado de pases?

No, para este mercado no, pero me hubiera gustado tener un jugador que organice el juego y maneje la pelota quieta. Un poco lo que hace Leo Fernández en Peñarol.

¿Una especie de Rómulo Otero?

En su momento pensé que Otero podía cumplir ese rol.

¿Qué falta para encontrar ese "10"?

Es una figura que ha desaparecido de a poco del fútbol. Ya no hay jugadores de ese estilo, a los que vos le dabas la pelota y te hacían jugar al equipo. Lo que podía hacer un Marcelo Tejera, un Grossmüller, un Nacho González, un Carrasco.

¿Ves a Jadson Viera jugando con un futbolista de esas características en su equipo?

Entiendo que sí.

En ese caso tene que renunciar al doble nueve.

Tiene que renunciar al doble nueve o a una de las bandas.

¿Ya hablaste con Jadson sobre esa posibilidad?

Hablamos. Sí, hablamos.

¿Entonces ese "10" está en carpeta pensando en el próximo mercado de pases?

Estamos contentos con la forma en que quedó armado el plantel hoy.

¿Entendés que te quedó un equipo balanceado para este semestre?

Sí. Después están los rendimientos, pero a priori estamos balanceados.

¿Le podés poner un puntaje al período de pases que hiciste en enero-febrero?

Entiendo que anda en entre siete y ocho puntos.

¿En el segundo semestre va a cambiar mucho el plantel?

No. Depende si salen, y calculo que algún jugador va a salir. Si no ocurre, habrá un par de retoques más. Más que eso no habrá.

Insisto con el tema: ¿vas a seguir buscando ese 10?

No sé.

¿Es una obsesión?

No, no, no. Una obsesión no. Vamos a ver cómo nos va. Entiendo que es importante tener jugadores de pelota quieta. Nosotros, por ejemplo, en el clásico (de la Supercopa), más allá de que no estuvimos a la altura, tuvimos un montón de córners, un montón de faltas y no los aprovechamos. Entonces, una cosa es tirar los córneres y otra cosa es tirar muy bien los córneres y muy bien la faltas.

También tenemos que ir viendo cómo nos va con el equipo en este primer semestre.

Esas son conclusiones posteriores que depende de cómo nos vaya, y a dónde vamos a apuntar.

En el equipo tenemos dos buenos laterales derechos, dos buenos laterales por izquierda, cuatro zagueros muy buenos, el arco está cubierto. La zona de volantes está bien, y si se queda Oliva, estamos muy cubiertos. En la banda son casi todos gurises, pero Juan Cruz (de los Santos) ya mostró que puede jugar sin problema, Rodrigo Martínez mostró que es un jugador diferente. Esperemos que Barcia se adapte y tenemos a Verón Luppi. En ataque tenemos cuatro jugadores de gran nivel y de diferentes características: el Diente (López), (Gonzalo) Carneiro y los dos Maxi (Gómez y Silvera).

El mercado de pases de Nacional y de Peñarol

¿Nacional tiene el mejor plantel del medio?

Hoy por hoy, sí.

¿Cómo viste el mercado de pases que hizo Peñarol?

Hay que esperar de qué forma termina, porque una cosa es si viene el Indio Fernández o no, una cosa es si viene Vallejo o no.

¿En el contexto actual, Nacional está en ventaja?

Para mí sí, porque ya fuimos campeones, porque prácticamente nunca perdemos los clásicos. Después está la cancha y hay que demostrarlo, y ya lo vivimos en el último clásico.

¿Eso que planteás le pone más presión a Nacional?

No.

¿Nacional es el favorito?

Nacional y Peñarol son los favoritos para ganar el título, y va a ser como el año pasado, con una diferencia muy ajustada. Tengo fe de que nosotros vamos a ganar el bicampeonato.

Cuando asumiste en el club dijiste que visualizabas en los próximos años una goleada de Nacional ante Peñarol en un clásico. ¿Están dadas las condiciones para que eso ocurra en la cuarta fecha del Apertura en el Gran Parque Central?

Lo que dije es que que si iba a ocurrir eso, sucedería en el GPC. Entiendo que no hay que estar con esa mochila. Cuando estuvo Luis Suárez (2022), el clásico en un momento pintó para goleada, pero Peñarol encontró un gol, se puso 2-1 y tuvo 10 minutos en los que casi nos empata. Y después hicimos el tercero. Hoy todos sabemos que no hay una diferencia de más de tres goles entre los dos equipos. Ni para un lado, ni para el otro. Pero después se da. Nos pasó en el Campeón del Siglo en el último Clausura. Tuvimos a punto de empatar en la pelota de Maxi Gómez. Después encontraron el segundo y ya en el segundo tiempo se abrió el partido, y ellos tuvieron más chances de golear. Lo que está claro es que mientras no ocurra una goleada de Nacional en el clásico, la ilusión siempre va a estar.

¿Te gustaría vivir esa experiencia en el partido del 1° de marzo en el GPC?

Por supuesto que me gustaría, pero no estoy con eso en la cabeza.

¿Cuál es la primera lectura que hacés del arranque Nacional?

Para mí ganamos un partido muy chivo (difícil) ante Boston River (de visitante en Florida). Boston va a ser uno de los rivales más complejos. Nos empataron unos minutos antes del final, pero fuimos a buscar y encontramos el segundo gol. No me gustó el clásico, pero me gustó el partido con Boston.

¿Cómo ves el funcionamiento del equipo?

Está arrancando. Van dos fechas. Venimos de una pretemporada muy dura. Creo que hay jugadores que todavía no están finos, pero que a medida que pasen las fechas el equipo se va a soltar. En ese sentido tengo la ilusión de que el equipo jugará a lo que Jadson propone e irá haciendo las variantes para que eso pase.

El clásico de la cuarta fecha, ¿Jadson lo debe jugar con el planteamiento conservador de las finales de la temporada 2025 o con la fórmula y el estilo de Jadson?

Entiendo que lo vamos a jugar con el estilo de Jadson. Estoy casi seguro de eso.

Se fue el primer año de gestión, comenzó el segundo, ¿cómo te empezás a ver en este rol de vicepresidente de Nacional en el que por tu estilo estás todo el tiempo expuesto públicamente?

Estoy feliz en el lugar en el que me encuentro. Sabía que el año pasado nos jugábamos... (hace una pausa y piensa). No sé cuál es la palabra exacta. Tal vez la palabra es prestigio, de ganar o perder las finales.

¿Credibilidad?

Credibilidad, también. Si no ganábamos, era un año de cuatro puntos y al ganar fue de ocho puntos. Y si ganamos este año el bicampeonato, ya cambia la historia. Si perdemos, tenemos un colchoncito, entonces el tercer año será el que nos va a dictaminar si se transformaráen una buena gestión o no. Creo que si ganamos nuevamente este año y pasamos la fase de la Copa Libertadores, pasará a ser una buena gestión. Yo quiero terminar la gestión siendo tricampeón del Uruguayo.

¿Este año electoral de Peñarol les puede ayudar a ganar el bicampeonato?

Sí, siempre un año electoral ayuda, y lo dicen los números. Los años que hay elecciones no gana el equipo que recorre ese camino.

En dos años habrá elecciones en Nacional, ¿ya empezaste a pensar qué vas a hacer en ese momento?

No. Falta mucho tiempo, debemos enforcarnos en lo que hay que hacer ahora. No tiene mucho sentido pensar en otra cosa. Yo digo que si están dadas las condiciones y si nos va bien, voy a seguir en el club, pero pensar específicamente sobre eso en este momento, no.

Con tu estilo, ¿sos más productivo en el rol de vicepresidente y que la política la maneje otro como presidente?

Sí, claro, pero lo podemos hacer igual, intercambiado: que la política la maneje vicepresidente.

¿En algún momento en este periodo te cansaste de estar tan expuesto?

No, no me canso. Me harta un poco cuando aparecen las mentiras y tener a 30 periodistas que te preguntan, ‘Flavio, disculpá que te joda…’, por un tema, por otro y por otro. Y fijate que con lo de Oliva llevamos dos meses y medio. Hay muchos programas periodísticos. Hay tres radios que están viviendo solamente del deporte y tienen que llenar espacios. Y lo que te he dicho otras veces: hay una tendencia a buscar el problema y el quilombo para, supuestamente, tener más rating. Lo que también vi es que cuando no hablé, se volvieron locos. Estaban desesperados para que hablara. Pero ya tomé ciertos recaudos.

¿Cuáles?

A partir del lunes hago la última nota y por 15 días no hablo.

¿Cómo llevás esos días sin hablar?

Sin problema.

Porque también todo eso te debe generar...

Sí, sí, es parte de una adicción, pero no es un problema. Tengo muchos amigos, tengo rondas de cartas, rondas de amigos para almorzar.

¿Estas pausas van a estar planteadas en otras ocasiones a lo largo del año?

Sí.

¿Es estrategia tuya?

Sí, es mía.

¿Tenés un asesor de comunicación?

No. Siempre me están queriendo cuidar, y les digo, ‘quédense tranquilos, que yo me cuido solo’. Ya estoy curtido. Lo que ocurre es que no dejo pasar las situaciones. Cuando dicen cosas que no las entiendo, salgo y respondo. Me pasó el otro día con un periodista que decía que el partido con Boston era muy importante para Jadson Viera. Realmente, cuando aparecen estas pelotudeces trato de salir al cruce.

La relación de Perchman con Jadson Viera

¿Cómo está tu vínculo con Jadson?

Excelente.

¿Seguís hablando igual que antes, en los mismos tonos, o tuviste que cambiar algo?

Sigue todo igual. No cambió nada. Él me ha dicho cosas que le gustaría que cambiara y yo le he dicho cosas que a mí no me me gustaron, como por ejemplo las declaraciones posteriores al clásico (que Nacional perdió por penales ante Peñarol en la Supercopa). Y él me dijo, ‘mirá que cuando hablas, está todo el mundo atento a lo que vos decís, tenés que tener cuidado porque está todo el mundo atento’.

¿Y? ¿Cambiaste algo después de esas charlas? ¿Hablás menos?

No, no hablo menos, pero tomo más recaudos.

¿Cuáles?

Trato de soslayar algún tema, o no hablarlo.

¿Dejaste de decir algo?

Alguna vez sí, pero en general trato de decir todo lo que pienso.

El presupuesto de Nacional para la temporada 2026

¿Nacional se excedió en su presupuesto en este mercado de pases?

No, la inversión más alta fue la compra del 50% de la ficha de Millán, que es la que nos va a traer más réditos.

Por la futura venta que estás proyectando.

Exacto.

¿En cuánto se puede negociar?

Creo que en torno de los US$ 6 millones.

¿Cuánto invirtió Nacional para comprar a Millán?

US$ 1.700.000.

¿El presupuesto de Nacional va a estar en torno a los US$ 15 millones al año?

En dos semanas voy a tener el presupuesto cerrado (con el final del mercado de pases). Puede andar en esos números, posiblemente un poquito menos, en US$ 14 millones.

¿Es manejable ese número para Nacional?

Por ahora es manejable.

Pero, ¿estás al límite?

Está justo, pero está bien. Después, el tema son las variables. Cuánto recaudás por venta de jugadores, si pasás de fase en la Copa Libertadores...

Uno de los temas que se ha instalado por estas horas son los pases fallidos que hiciste (Rómulo Otero, Eduardo Vargas, los colombianos Palacios y Patiño). ¿Cómo lo ves? ¿Te salió mal la jugada?

Sí, me salió mal la jugada. Eso es parte del recorrido. Pero hubiera estado robado porque ganamos igual (la Liga 2025), y todavía arriba le erré en los pases franquicia. Les di ese changüí (se ríe). Entiendo que eso forma parte del recorrido. A veces las cosas salen mejor, a veces peor pero todo lo que hago es porque estoy convencido. Y estaba más convencido con Otero que con Vargas. Vargas me generaba alguna duda, pero Martín (Lasarte) no lo había tenido en la selección de Chile. (Sebastián) Eguren lo conocía. Venía de jugar la final de la Copa Libertadores. Nadie puede dudar del recorrido Vargas. Sin embargo, me parecía que Otero iba a andar.

¿Y qué le faltó?

Jugar más en su posición y tener un poco más de suerte. Tuvo muchos tiros libres en los palos, muchas atajadas impresionante de los goleros, y el gol lo hacía el que iba al rebote. La suerte que tiene que estar en esos momentos. Además, también se conoció cuál era el sueldo que ganaba, que no era normal para Uruguay, y eso le terminó jugando en contra.

Algunos de los sueldos que se pagan actualmente en Uruguay deberían permitir traer jugadores de mayor categoría. Hoy se paga un salario de US$ 2.500.000 al año.

Eso es solo Leo Fernández, que tiene un sueldo brasileño-europeo.

Pero en el plantel de Nacional tenés contratos de US$ 1.000.000 al año.

Así como creció (la apuesta económica) acá, también creció en otros lados. Todos los mercados han ido subiendo. Podés traer un mejor jugador, pero está el hecho de que de repente es bueno, pero no se adaptó. Otero jugó en seis equipos Brasil, y si eso ocurre quiere decir que jugaste bien.

¿Cuál es el objetivo de Nacional para la Copa Libertadores?

Me gustaría ver el grupo, pero el objetivo es pasar esa fase. Si eso ocurre podríamos decir que se habría cumplido. Pasar una fase sería hacer una buena Copa.

¿Pueden pensar en algo más?

Se puede pensar en avanzar dos fases, pero tenés que ligar en algún cruce para que no te toque uno de los monstruos. Para mí ganarla no sería posible, pero podés llegar hasta semifinales. Eso sí puede ser posible.

¿El semestre que ya comenzó será un mano a mano entre Nacional y Peñarol?

No sé. Creo que hay otros equipos que están bien.

¿Quién te gusta?

Me gusta Boston River. También Liverpool. Danubio va a estar mejor que otros años. Te diría que va a estar entre los dos grandes y esos tres clubes van a estar definiendo. No lo veo de Defensor. Tampoco a Juventud para estar definiendo como el año pasado.

¿Cómo tiene que llegar Nacional al clásico?

Con los nueve puntos ganado. Vamos partido a partido.

¿Qué fue lo que más te gustó de Jadson en estos tres meses?

Saca muy rápido los diagnósticos del club; trabaja muy bien en campo, y tiene una personalidad que no permite que lo avasallen y si mañana tiene que frenar al más renombrado, lo va a trancar, porque va a priorizar el grupo antes que las individualidades.

¿Cómo te imaginas en diciembre?

Bicampeón. Como el año pasado me imaginé campeón, como el otro año me imaginé ganando las elecciones. En mi cabeza está eso. No tengo otra mentalidad que no sea esa, pero esto es largo, como siempre digo.