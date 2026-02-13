Sebastián Sosa, tras atajar dos penales para que Juventud de Las Piedras siga en la Copa Libertadores: "Soñemos en grande"

El golero de Juventud de Las Piedras , Sebastián Sosa , fue uno de los protagonistas de la histórica clasificación del pedrense a la segunda fase previa de la Copa Libertadores , luego de eliminar a Universidad Católica de Ecuador por penales, tras empatar 4-4 en el global de forma agónica.

El arquero de 39 años fue fundamental en la tanda, atajando dos penales luego de que Gonzalo Gómez no pudiera convertir su tiro y la serie quedara 3-2 a favor de los ecuatorianos. Con las dos salvadas de Sosa, Ramiro Peralta y Fernando Mimbacas dieron vuelta la serie y Juventud concretó su hazaña.

Las dos atajadas de Sosa fueron vaticinadas por su DT , el argentino Sebastián Méndez , que en la charla previa a los penales le dijo a su equipo: "Seba va a atajar uno o dos, siempre va a atajar uno o dos".

Tras la clasificación, Sosa fue entrevistado para la transmisión oficial del encuentro y aseguró estar "muy feliz y orgulloso" del equipo.

"En la serie hicimos las cosas como para merecer esto. Tenía un técnico que decía que soñar en chico o en grande era el mismo gasto energético y bueno, soñemos en grande", afirmó el golero uruguayo.

"Pude aportar mi granito de arena. Era importante para mí y para mi familia", sentenció.

A fines de diciembre de 2025, Sosa fue absuelto de la denuncia de abuso sexual que recibió en marzo de 2024, cuando era jugador de Vélez Sarsfield. Estuvo un año en libertad condicional, hasta que en febrero de 2025 le permitieron salir de Argentina. Volvió a Uruguay y llegó a Juventud, donde logró la clasificación a la Libertadores.