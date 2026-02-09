El Pelado Martín Cáceres debutó en Juventud de Las Piedras y mostró cómo trabaja con la máquina de coser; mirá el video
El Pelado Cáceres debutó con derrota en su vuelta al fútbol uruguayo y luego compartió un video en sus redes con la máquina de coser
9 de febrero 2026 - 12:13hs
Martín Cáceres mostró cómo trabaja con la máquina de coser
Martín Cáceres tuvo este domingo su debut oficial en Juventud de Las Piedras, y también su vuelta al fútbol uruguayo, en el partido que los canarios perdieron por 1-0 de local ante Cerro Largo FC por la primera fecha del Torneo Apertura.
El encuentro se jugó en horario matutino, ya que los pedrenses tienen la revancha ante Universidad Católica de Ecuador por la Fase 1 de la Copa Libertadores, luego de perder 1-0 el pasado jueves en el Estadio Centenario.
Cáceres, de 38 años, fue titular en el equipo que dirige el argentino Sebastián Méndez y completó los 90 minutos.
A los 24’, Cerro Largo se puso arriba en el marcador y mantuvo la diferencia mínima, con una gran actuación de su golero Juan Moreno, para llevarse una importante victoria de visitante.