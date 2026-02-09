El Pelado Martín Cáceres debutó en Juventud de Las Piedras y mostró cómo trabaja con la máquina de coser; mirá el video

Martín Cáceres mostró cómo trabaja con la máquina de coser

Martín Cáceres tuvo este domingo su debut oficial en Juventud de Las Piedras , y también su vuelta al fútbol uruguayo, en el partido que los canarios perdieron por 1-0 de local ante Cerro Largo FC por la primera fecha del Torneo Apertura.

El encuentro se jugó en horario matutino, ya que los pedrenses tienen la revancha ante Universidad Católica de Ecuador por la Fase 1 de la Copa Libertadores, luego de perder 1-0 el pasado jueves en el Estadio Centenario.

Cáceres, de 38 años, fue titular en el equipo que dirige el argentino Sebastián Méndez y completó los 90 minutos.

A los 24’, Cerro Largo se puso arriba en el marcador y mantuvo la diferencia mínima, con una gran actuación de su golero Juan Moreno, para llevarse una importante victoria de visitante.

Con la máquina de coser

Este domingo el Pelado Cáceres compartió un video en el que se lo ve disfrutando otra de sus pasiones: el diseño y confección de vestimenta.

Así se lo puede ver con la máquina de coser y con el metro, trabajando sin remera.

Desde hace unos años el defensa ha desarrollado esa actividad y suele compartir algunos de sus diseños.

Ahora también presentó una cuenta en Instagram con su nombre en la que muestras sus obras.