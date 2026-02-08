El saludo de cumpleaños de Ignacio Sosa a un excompañero campeón con Peñarol que quiere volver al club: "Disfrute que queda menos para la vuelta"
El volante recordó a su amigo, quien vive un momento especial
8 de febrero 2026 - 15:20hs
Ignacio Sosa en su pasaje por Peñarol
Ignacio Sosa fue campeón uruguayo con Peñarol en 2024 y en los últimos días de diciembre del año pasado fue transferido a Red Bull Braganino de la Serie A del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.
En este torneo, Red Bull Bragantino comparte el segundo lugar con otros tres clubes, a 4 puntos del líder, Novorizontino, pero con un partido de menos jugado.
Este domingo, Ignacio Sosa le mandó un saludo de cumpleaños a Guzmán Rodríguez, con quien compartió el título uruguayo de 2024 con Peñarol, y que también juega en el mismo club brasileño con él.
El zaguero, quien cumple 26 años, se viene recuperando de una lesión de rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas, y según expresaron algunos futbolistas actuales de Peñarol, tiene muchas ganas de volver a vestir la aurinegra lo más pronto posible.
En ese contexto fue el saludo de Ignacio Sosa. Con una foto de ambos con las medallas logradas por los títulos en los carboneros (Apertura, Clausura y Uruguayo), le escribió: "Feliz cumpleaños hermano. Qué lindo fue vivirlo. Disfrute que queda menos para la vuelta. Tqm".