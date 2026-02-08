El sorpresivo equipo que preparó Jadson Viera en Nacional, sin Maximiliano Silvera ni Nicolás López, para enfrentar a Boston River en el debut del Torneo Apertura

Nacional debutará este domingo sobre la hora 20.30 en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 cuando enfrente como visitante a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, con un equipo que sorprende.

El técnico Jadson Viera no trabajó en la semana con Maximiliano Silvera entre los titulares, algo que se esperaba que sucediera luego de la derrota en el clásico del domingo pasado, que le dio a Peñarol la Supercopa Uruguaya 2026.

Jadson Viera no podrá contar esta vez en el equipo con Nicolás López, quien terminó con una pequeña lesión el clásico ante Peñarol, y no llega para disputar este compromiso contra Boston River.

A su vez y como se informó, Maximiliano Silvera, el gran pase de este verano, no entrenó entre los titulares.

El equipo que paró en la semana Jadson Viera y que apunta a ser titular este domingo contra Boston River en Florida es con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Christian Oliva, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia; Juan Cruz De los Santos y Maximiliano Gómez.

Silvera, en este contexto, irá al banco de suplentes nuevamente como ante Peñarol la semana pasada.

Vale decir que los tricolores no tienen a Gonzalo Carneiro ni al arquero suplente Ignacio Suárez, por suspensión.