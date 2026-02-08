Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El sorpresivo equipo que preparó Jadson Viera en Nacional, sin Maximiliano Silvera ni Nicolás López, para enfrentar a Boston River en el debut del Torneo Apertura

El técnico tricolor realiza variantes para lo que será un encuentro muy importante este domingo en Florida

8 de febrero 2026 - 11:23hs
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional debutará este domingo sobre la hora 20.30 en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 cuando enfrente como visitante a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, con un equipo que sorprende.

El técnico Jadson Viera no trabajó en la semana con Maximiliano Silvera entre los titulares, algo que se esperaba que sucediera luego de la derrota en el clásico del domingo pasado, que le dio a Peñarol la Supercopa Uruguaya 2026.

El equipo que preparó Jadson Viera para el debut

Jadson Viera no podrá contar esta vez en el equipo con Nicolás López, quien terminó con una pequeña lesión el clásico ante Peñarol, y no llega para disputar este compromiso contra Boston River.

Walter Pandiani
FÚTBOL

Las sorprendentes opiniones de Walter Pandiani sobre si fue mejor que Luis Suárez, Darwin Núñez, Lewandowski, Julián Álvarez y Haaland; mirá el video

Rómulo Otero en Nacional
NACIONAL

Rómulo Otero rescindió su contrato con Nacional y se va a jugar a un club de la Serie B de Brasil; los tricolores pagarán igualmente la mayor parte de su sueldo

A su vez y como se informó, Maximiliano Silvera, el gran pase de este verano, no entrenó entre los titulares.

El equipo que paró en la semana Jadson Viera y que apunta a ser titular este domingo contra Boston River en Florida es con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Christian Oliva, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia; Juan Cruz De los Santos y Maximiliano Gómez.

Silvera, en este contexto, irá al banco de suplentes nuevamente como ante Peñarol la semana pasada.

Vale decir que los tricolores no tienen a Gonzalo Carneiro ni al arquero suplente Ignacio Suárez, por suspensión.

Temas:

Nacional jadson viera Boston River Nicolás López Maximiliano Silvera Florida Torneo Apertura Liga AUF Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Gastón Togni celebra su primer gol con Peñarol con varios de sus compañeros
EN VIVO

Peñarol venció 3-1 a Montevideo City Torque, con un primer tiempo arrasador, y arrancó con el pie derecho la Liga AUF Uruguaya

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol
CONFERENCIA

Diego Aguirre se deshizo en elogios hacia Eduardo Darias tras la victoria de Peñarol contra Torque, y explicó por qué sacó a Diego Laxalt y Franco Escobar

Gastón Togni celebra su primer gol con la camiseta de Peñarol
PEÑAROL

Los extremos de Peñarol, claves en la victoria contra Torque: el gol de Togni, la virtud de Mulethaler y los buenos ingresos de Darias y Angulo

Walter Pandiani
FÚTBOL

Las sorprendentes opiniones de Walter Pandiani sobre si fue mejor que Luis Suárez, Darwin Núñez, Lewandowski, Julián Álvarez y Haaland; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos