Rómulo Otero rescindió su contrato con Nacional y se va a jugar a un club de la Serie B de Brasil; los tricolores pagarán igualmente la mayor parte de su sueldo

El venezolano Rómulo Otero rescindió contrato de común acuerdo con Nacional y jugará en un equipo de la Serie B de Brasil, luego de que el club tricolor hiciera pública su despedida en las últimas horas.

Los tricolores tenían la intención de que esto sucediera, para bajar el presupuesto mensual, ya que se trataba de un jugador que tenía un sueldo muy alto.

Otero llegó con mucho entusiasmo al club, pero no rindió al nivel que se esperaba.

El nuevo club en el que jugará Rómulo Otero es Criciúma de Brasil, un equipo de la Serie B de ese país.

En Nacional, el venezolano jugó 36 partidos en los que anotó cuatro goles y brindó cuatro asistencias el año pasado.

Más allá de la rescisión del contrato y de bajar el presupuesto mensual, Nacional le pagará una parte importante de su sueldo mientras juegue este año en Brasil, según informó una fuente del club a Referí.

El tricolor le pagará el 75% de su salario, en tanto Criciúma abonará el 25% restante.

