El club que quiere a Rómulo Otero y que le permitiría a Nacional liberarse del volante venezolano

El entrenador que ya dirigió a Rómulo Otero en Aucas lo pidió expresamente para que llegue al su nuevo equipo en este período de pases

8 de enero 2026 - 11:54hs
Rómulo Otero, el volante venezolano que juega en Nacional, suena para un grande de Ecuador, lo que es visto con buenos ojos en los tricolores ya que buscan liberarse del futbolista que llegó en 2025 como un fichaje internacional y que tiene otro año más de contrato.

El club que lo quiere es Barcelona de Guayaquil, que tiene encaminada la llegada del entrenador venezolano César Farías.

El DT ya dirigió a Otero en Aucas y según informan en Ecuador lo pidió expresamente para que llegue al “ídolo” en este período de pases.

Nacional busca su salida

En los tricolores, que quieren ajustar su plantel, están buscando un acuerdo para una salida de Otero, quien tiene contrato con el club por todo 2026 y que comenzó la pretemporada bajo las órdenes de Jadson Viera.

El venezolano tiene un salario mensual importante, acorde a su condición de jugador internacional, por lo que los tricolores buscan una rescisión de contrato ya que no colmó las expectativas en su primer año.

Además, su salida dejaría libre un cupo para contratar jugadores extranjeros, algo que también pretenden los tricolores.

Otero, de 33 años, fue una de las sorpresas de Nacional en el mercado de pases de comienzo de la temporada 2025, donde llegó como fichaje internacional y gran atracción, al igual que el chileno Eduardo Vargas, quien rescindió a mitad de la temporada.

En total, el venezolano jugó 41 partidos en la temporada, con 24 triunfos, ocho empates, nueve derrotas, con 4 goles anotados en un total de 2056 minutos.

