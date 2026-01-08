Nacional tiene fuerte competencia por César Araújo: al menos cuatro clubes pesados de Brasil se interesaron por el volante en un período de pases que recién comienza

En ese sentido, los tricolores establecieron contactos y aguardan una respuesta del jugador formado en Wanderers y con pasado en la selección uruguaya en los próximos días, aunque parece difícil que la negociación se defina a la brevedad y tenga un final feliz para los albos.
Pero el equipo colorado no es el único que lo pretende en Brasil.
Según supo Referí en base a fuentes cercanas al futbolista, al menos otros tres equipos de ese país se han interesado por Araújo.
Uno de ellos es Gremio de Porto Alegre, eterno rival de Inter, que suele recurrir a jugadores uruguayos en su plantel como ocurrió en los últimos años con Luis Suárez, Felipe Carballo, Matías Arezo y Cristian Olivera.
Además, Corinthians también sigue a Araújo de cara a la próxima temporada.
Y Atlético Mineiro, el equipo de Jorge Sampaoli, es otro de los interesados en el volante uruguayo.
Desde el entorno de Araújo ven difícil que el jugador tome una decisión y le dé una respuesta a Nacional en los próximos días, como pretenden los tricolores, ya que el período de pases recién comienza y tiene varias propuestas sobre la mesa y de equipos importantes de Brasil, la liga más poderosa de Sudamérica.