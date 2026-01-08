Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional tiene fuerte competencia por César Araújo: al menos cuatro clubes pesados de Brasil se interesaron por el volante en un período de pases que recién comienza

El volante es uno de los nombres que suena desde hace varias semanas para los tricolores, pero la situación parece difícil ante la competencia

8 de enero 2026 - 10:42hs
La llegada del volante César Araújo a Nacional, quien desde hace varias semanas suena para los tricolores, no parece sencilla, ya que el jugador de 24 años tiene varios clubes interesados en ficharlo.

“El Cachete” terminó su contrato con Orlando City de la MLS de Estados Unidos y es un jugador libre en el mercado.

En ese sentido, los tricolores establecieron contactos y aguardan una respuesta del jugador formado en Wanderers y con pasado en la selección uruguaya en los próximos días, aunque parece difícil que la negociación se defina a la brevedad y tenga un final feliz para los albos.

El pasado 3 de enero el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo que iban a esperar una semana por la respuesta del mediocampista, plazo que finalizará este próximo fin de semana.

Pretendido en Brasil

Este jueves se conoció que Inter de Porto Alegre, donde acaba de asumir como entrenador el uruguayo Paulo Pezzolano, quiere a Araújo para la próxima temporada, en la que buscará mejorar la imagen que dejó en 2025 cuando zafó del descenso en la última fecha.

Pero el equipo colorado no es el único que lo pretende en Brasil.

1691085733906.webp
César Araújo y Lionel Messi
César Araújo y Lionel Messi

Según supo Referí en base a fuentes cercanas al futbolista, al menos otros tres equipos de ese país se han interesado por Araújo.

Uno de ellos es Gremio de Porto Alegre, eterno rival de Inter, que suele recurrir a jugadores uruguayos en su plantel como ocurrió en los últimos años con Luis Suárez, Felipe Carballo, Matías Arezo y Cristian Olivera.

Además, Corinthians también sigue a Araújo de cara a la próxima temporada.

Y Atlético Mineiro, el equipo de Jorge Sampaoli, es otro de los interesados en el volante uruguayo.

Desde el entorno de Araújo ven difícil que el jugador tome una decisión y le dé una respuesta a Nacional en los próximos días, como pretenden los tricolores, ya que el período de pases recién comienza y tiene varias propuestas sobre la mesa y de equipos importantes de Brasil, la liga más poderosa de Sudamérica.

Nacional César Araújo Brasil Brasileño

