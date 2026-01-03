Flavio Perchman dijo que el mercado de pases de Nacional "nunca está cerrado": esperarán una semana más a César Araujo y buscan cerrar a Juan de Dios Pintado

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo que el mercado de pases no está "cerrado" para el tricolor, y aseguró que espera cerrar el pase de Juan de Dios Pintado este sábado, y desprenderse de algunos jugadores en las próximas semanas.
En medio de la conferencia de prensa en la que fueron presentados Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi, ambos acompañados por el vice tricolor, a Perchman le preguntaron si Nacional ya se había retirado del mercado tras confirmar cinco altas (Jhon Guzmán, Baltasar Barcia y Agustín Vera, junto a los presentados este sábado).
"Nunca está cerrado", respondió Perchman, que adelantó en primer lugar que Nacional espera cerrar este sábado a Juan de Dios Pintado, que llegaría al club en un préstamo con opción a compra proveniente de Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Además, aseguró que el club esperará "una semana más" a César Araujo, la prioridad del tricolor para reforzar el medio de la cancha. El jugador está libre tras su paso por el Orlando City, y desde su entorno afirmaron a Referí que esperan ofertas de otros mercados.
Por último respecto a las altas, Perchman indicó que buscan sumar a otro zaguero.
Para el vice tricolor, Nacional cuenta con un plantel "demasiado completo", por lo que buscarán la salida de algunos jugadores. Hayden Palacios, lateral derecho colombiano que llegó a mediados de 2025, es uno de esos apuntados.
"Mantenemos una estructura de base y le estamos agregando ladrillos", sentenció Perchman, antes de volver a dar paso a Verón Lupi para que continuara sus declaraciones.