Los objetivos de Nacional para la temporada 2026, las fortalezas y debilidades de su plantel y los fichajes que espera para cerrar el equipo

Nacional comenzará la temporada 2026 como vigente campeón de la Liga AUF Uruguaya con varias altas ya confirmadas y un cambio en su pretemporada para alcanzar dos objetivos claros .

El tricolor buscará el bicampeonato en la Liga Uruguaya , algo que no logra desde que obtuvo los títulos de 2019 y 2020 . El título del segundo año fue recordado en los últimos meses por las similitudes que tuvo con el campeonato de 2025 , en el que también pasaron tres técnicos y definió el campeonato un DT que solo dirigió un puñado de fechas . En aquel momento fue Martín Ligüera , que asumió como interino, y en este caso fue Jadson Viera .

Tras el tricampeonato de 2000, 2001 y 2002 , Nacional obtuvo en otras tres oportunidades un bicampeonato en el Siglo XXI. El siguiente fue el del Especial 2005 y la temporada 2005/2006 , luego ganó los campeonatos de 2010/2011 y 2011/2012 , hasta el último de 2019 y 2020 , ya con los campeonatos con el formato del año calendario.

Además, el tricolor quiere mejorar su rendimiento en la Copa Libertadores . Terminó último en su grupo en 2025 , por detrás de Internacional de Porto Alegre, Atlético Nacional y Bahía, por lo que ni siquiera pudo pasar a la Copa Sudamericana.

Este año intentará superar la fase de grupos, algo que logró por última vez en 2024, cuando quedó eliminado en octavos de final contra San Pablo. No supera esa fase desde 2020, cuando quedó eliminado en cuartos de final con River Plate de Argentina tras eliminar en la ronda previa a Independiente del Valle.

Fortalezas y debilidades de Nacional de cara al 2026, la influencia de sus altas y bajas, y los puestos que quiere reforzar

Las fortalezas

Nacional comenzará el año 2026 con varias opciones en la delantera. A los titulares del 2025, Maximiliano Gómez y Nicolás López, que juntos sumaron 33 goles, se le suman otras tres alternativas: Gonzalo Carneiro y Christian Ebere, con menos minutos en el 2025 pero claves en las finales contra Peñarol, y Maximiliano Silvera, la flamante alta del tricolor que llega libre desde el carbonero.

Silvera fue uno de los temas más comentados del mercado de pases. El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dio como confirmada su alta hace semanas, y este viernes dijo en una entrevista con Minuto 1 de Carve Deportiva que el jugador será presentado hoy, y usará la camiseta número 11. En la pasada temporada el delantero sumó 15 goles en 50 partidos con la camiseta de Peñarol.

20250211- Maximiliano Silvera Peñarol campeón torneo clausura 2025 (5) Maximiliano Silvera celebrando el Torneo Clausura 2025 con Peñarol Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Las altas del tricolor también reforzaron sus bandas.

Con la llegada de los extremos Tomás Verón Lupi y Baltasar Barcia, el primero proveniente del Grasshopper suizo y el segundo de Independiente de Avellaneda (luego de un 2025 en el que tuvo a Jadson de entrenador en Boston River), Nacional ganó recambio en las costados tras las salidas de Rómulo Otero y Lucas Villalba, que viajará mañana a Brasil para cerrar su pase a Botafogo. Cuenta también con Juan Cruz de los Santos, Exequiel Mereles y el aún lesionado Bruno Arady.

En la zona de volantes, hasta el momento Nacional mantendrá a sus tres jugadores más importantes: Christian Oliva, Luciano Boggio y Lucas Rodríguez. El interés por Oliva desde el fútbol árabe continúa, y su representante Pablo Bentancur dijo que el futbolista ya "cumplió con este ciclo en Nacional", pero mientras no llegue una oferta seguirá en el tricolor. Boggio, en tanto, seguirá a menos que llegue una oferta que seduzca al club y al jugador.

20250928 Christian Oliva Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (12) Christian Oliva Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

A esta zona Nacional ya sumó a Jhon Guzmán, volante de contención colombiano de 20 años que llega proveniente del Internacional de Palmira, mismo club en el que jugaba Julián Millán.

Además, el tricolor tiene como objetivo principal a César Araujo, que llegaría libre tras no renovar con el Orlando City de Estados Unidos. Fuentes cercanas al jugador indicaron a Referí que están esperando otras posibles ofertas de diferentes mercados, pero en Nacional son optimistas con su llegada. Perchman incluso afirmó que invitó al jugador a comenzar la pretemporada con Nacional.

En la zona de creación, Nacional perdió a Mauricio Pereyra, que se retiró del fútbol tras salir campeón, pero sumó a Agustín Vera, volante ofensivo que llegó libre tras no renovar con River Plate. Competirá en ese rol con Nicolás Lodeiro.

En el lateral derecho el tricolor también cuenta con distintas variantes. A Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez se les sumará Juan de Dios Pintado, un jugador que Perchman ya da "por hecho" que jugará en el club en 2026. El colombiano Hayden Palacios, que llegó al club a mediados de 2025, no seguirá.

whatsapp-image-2023-12-04-at-22-12-15-jpeg..webp Juan de Dios Pintado en su etapa en Defensor Sporting Leonardo Carreño

Las debilidades

Para el arranque del 2026, Nacional cuenta solo con dos opciones de experiencia en la zaga: Julián Millán y Sebastián Coates. El colombiano tuvo como prioridad seguir en el tricolor a pesar de que contó con sondeos en el exterior, y Coates decidió continuar luego de plantearse la posibilidad del retiro.

Matías de los Santos no renovó contrato, por lo que la única alternativa con la que cuenta Jadson Viera para esa zona es la del juvenil Paolo Calione, que disputó 19 partidos en la primera del tricolor durante el 2025. Es por esto que uno de los objetivos de Nacional para el arranque del 2025 es contratar un nuevo zaguero.

Nacional Torque, campeonato clausura 2025/Julian Millán Julián Millán Foto: Leonardo Carreño

El lateral izquierdo es otra área sensible para el tricolor. Diego Romero, que culminó el año siendo el lateral titular, no renovó su vínculo, y actualmente el único lateral izquierdo natural es el colombiano Juan Pablo Patiño, con Nicolás Rodríguez como alternativa ya que puede jugar por ambos laterales y maneja ambos perfiles.

Perchman dijo este viernes que no descarta el retorno de Camilo Cándido. El lateral izquierdo es propiedad de Cruz Azul, que lo cedió en este 2025 a Atlético Nacional, club con el que salió campeón de la Copa Colombia. El propio Cándido dijo en una entrevista tras salir campeón que deseaba seguir en el "Verdolaga", pero Perchman afirmó este viernes que mantiene sus esperanzas de contratar al futbolista uruguayo.

Nacional Atlético Nacional Copa Libertadores 2025/Camilo Candido Camilo Cándido en Atlético Nacional, durante el partido contra Nacional por la Copa Libertadores 2025 Foto: Leonardo Carreño

El cambio en la pretemporada que aplicará Jadson Viera

Para alcanzar esos objetivos, Nacional encarará la pretemporada de 2026 de una manera diferente. El tricolor tendrá su primer día de trabajos este 3 de enero, y comenzará su pretemporada el lunes 5, con el preparador físico Guillermo Souto a la cabeza.

La prioridad para el entrenador Jadson Viera será la preparación "física y futbolística" del plantel, por lo que Nacional no jugará partidos amistosos hasta, al menos, el 17 de enero.

Jadson Viera Nacional vs Peñarol segunda final Liga AUF Uruguaya Gran Parque Central Jadson Viera, entrenador de Nacional FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

El año pasado, por ejemplo, el tricolor disputó su primer amistoso el 13 de enero, con derrota 1-0 ante San Lorenzo por la Serie Río de la Plata, y cuatro días después volvió a jugar contra Olimpia, partido en el que también perdió 2-0.

Nacional tiene pactado un partido para el 13 de enero, contra Deportivo Maldonado por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo oficial de verano de la asociación. Debido a que este encuentro se disputará antes de la fecha prevista por el cuerpo técnico para comenzar los partidos, el tricolor jugará este partido con una mayoría de futbolistas juveniles.

El primer partido luego de esa fecha será un amistoso con Universidad de Concepción de Chile, correspondiente a la Serie Río de la Plata. Se disputará el viernes 20 a las 22:00, en el Gran Parque Central. Hasta ahora no hay más amistosos confirmados.