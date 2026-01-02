Maximiliano Silvera ya tiene fecha de presentación en Nacional, y también número de camiseta, confirmó Flavio Perchman

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Luego de un mes de rumores, Maximiliano Silvera ya tiene fecha de presentación en Nacional , club al que llegará libre tras culminar su contrato con Peñarol , así como también número de camiseta designado, según informó el vicepresidente tricolor Flavio Perchman .

El delantero firma contrato por tres temporadas con los tricolores y en un caso que no es habitual en el fútbol uruguayo ni en el mundo, pasa de Peñarol a Nacional, de un equipo grande al otro.

El último caso fue el del defensa brasileño Leo Coelho , quien en enero 2022 pasó de Nacional a Peñarol.

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Perchman anunció que este viernes Silvera será presentado como nuevo jugador de Nacional en las redes del club.

FÚTBOL Washington Aguerre ya palpita un clásico Peñarol vs Nacional contra Maxi Silvera y dijo lo que espera y le haría en caso de enfrentarlo; mirá el video

A dos días de llegar a Nacional, Maximiliano Silvera borró lo que escribió tras la goleada de Peñarol por 3-0 en el clásico del Torneo Clausura

"Hoy vamos a presentar a Maxi Silvera, no sé en qué horario pero hoy", detalló el vice.

El dirigente albo también indicó que Silvera se presentará este sábado en Los Céspedes para el primer entrenamiento del año del tricolor, que comenzará oficialmente su pretemporada el lunes 5 de enero.

Además, adelantó que Silvera utilizará la camiseta número 11, la misma que usaba en Peñarol y que heredará del venezolano Rómulo Otero en Nacional. "Nos dijo que si estaba disponible la 11 quería usar esa. Vamos a hacer una presentación especial en redes, quedó muy buena", detalló.

Silvera tuvo una gran actuación en Peñarol en 2024 y 2025.

El delantero disputó 96 partidos y anotó 30 goles oficiales, dos de ellos ante Nacional, uno en el Gran Parque Central y el otro en el Estadio Campeón del Siglo.

Como informó Referí el pasado 11 de diciembre, el futbolista se despidió de los aurinegros con un fuerte comunicado en el que denunció que le prometieron renovar contrato en enero de 2024, o aumentar el salario, y la "promesa se perpetuó".

Además, el 29 de diciembre borró un comentario que había realizado en su cuenta de Instagram tras la goleada 3-0 en el clásico del Torneo Clausura, clásico que se disputó el 9 de agosto en el Campeón del Siglo.

En aquel momento, tanto en su cuenta de Instagram como en la de X (ex Twitter), el futbolista, en una foto en la que aparecía festejando su gol en aquel compromiso, escribió: "200 veces más grandes".

Este sábado comenzará su etapa como futbolista de Nacional.