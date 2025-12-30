Flavio Perchman llevó la copa de Nacional a San Cono y habló de los pases de Maxi Silvera, Verón Luppi, Vera, Barcia, Pintado, y las reuniones por Araujo y Ebere
El vicepresidente de Nacional analizó el período de pases y las posibles altas que trabajan los tricolores
30 de diciembre 2025 - 10:49hs
Joaquín Ormando
El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, visitó este lunes Florida en el marco de la celebración por el título de la Liga AUF Uruguaya 2025, para un encuentro con hinchas tricolores de esa ciudad y para visitar la Capilla de San Cono.
“Sumamente contentos, emocionados, por toda esta cantidad de gente impresionante que se agolpó acá en la sede de Nacional de Florida y que ahora vinimos a San Cono”, dijo Perchman a los medios presentes en la convocatoria.
El directivo explicó que él no hizo una promesa a San Cono, “pero sí con la gente de Florida” para visitarlos tras el título logrado.
El Vice Presidente de Nacional Flavio Perchman visitó la Capilla de San Cono y dejó como ofrenda la camiseta No 3 de Juan Izquierdo. También trajo la Copa Uruguaya para compartir con los hinchas de Florida. pic.twitter.com/yO9vbRGAwf
Decenas de hinchas participaron del encuentro y luego asistiendo a la capilla, donde entonaron canciones de la barra tricolor. Además, hubo lanzamiento de fuegos artificiales.
Sobre lo que espera para 2026, Perchman dijo: “Volver a sr campeones uruguayos, hacer una buena copa y seguir creciendo como club”.
Lo último que dijo Perchman sobre los pases de Nacional
El vicepresidente de Nacional fue consultado por el período de pases y las posibles altas que trabajan los tricolores.
“Las que están hechas son la de Verón Luppi y la de Vera”, dijo con respecto a los fichajes de los argentinos Tomás Verón Luppi, exvolante de Racing de Sayago que llega desde Grasshopers de Suiza y de Mauricio Vera, ex Boston River.
Sobre las negociaciones por Baltasar Barcia, Juan de Dios Pintado y César Araújo, señaló: “Estamos encaminados”.
“La de Barcia se sabe que estamos luchando con Peñarol”, comentó con respecto al extremo de Boston River que interesa a ambos grandes.
“La de Pintado empezamos hoy (lunes) a trabajar sobre eso”, indicó sobre el lateral derecho uruguayo que actualmente está en Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina.
“Y la de César tenemos mañana (por hoy martes) la reunión definitiva para saber si juega con nosotros”, comentó sobre Araujo, el volante que terminó su contrato en Orlando City de Estados Unidos.
Perchman también fue consultado por la situación de Christian Ebere, el nigeriano que fue figura en las finales. “Todavía no se sabe”, respondió. “Vamos a tener una reunión esta semana con Plaza Colonia y ahí veremos si es viable o no que venga o que salga para el exterior”.
Por último, cuando le preguntaron por la llegada de Maxi Silvera, quien se despidió de Peñarol, señaló: “Está prácticamente cerrado y el sábado va a arrancar la pretemporada”.