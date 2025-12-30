Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

En Argentina informan que River Plate ofertó por el uruguayo Matias Viña, ex Nacional y tricampeón de Libertadores

River Plate busca reforzar el lateral izquierdo y ofertó por el uruguayo Matías Viña, ex jugador de Nacional y actualmente en Flamengo

30 de diciembre 2025 - 9:20hs
Matías Viña

Matías Viña

River Plate sigue activo en el mercado de pases y Marcelo Gallardo busca reforzar al máximo su equipo para un año en el que competirá en Copa Sudamericana, y es por eso que en Argentina informan que ofertó por el uruguayo Matías Viña, recientemente campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y ex jugador de Nacional.

Tras intentos y averiguaciones por Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabéi, ahora el Millonario puso sus ojos en el marcador de punta uruguayo de 28 años, que se encuentra en la escuadra de Río de Janeiro desde principios de 2024 y perdió mucho terreno en la última temporada bajo el mando de Filipe Luis.

River Plate ofertó por Matías Viña

De acuerdo con la información de Tyc Sports en Argentina, River propuso un préstamo por un año y con opción de compra por el jugador surgido de las divisiones inferiores de Nacional, aunque la sensación es que no será sencillo conseguir que deje la entidad carioca teniendo en cuenta la cuestión económica del propio futbolista.

matias viña
Matías Viña en la mira de River Plate de Argentina

Matías Viña en la mira de River Plate de Argentina

Pese a que Viña tan solo disputó 10 juegos en todo 2025 y que el deseo del jugador es dejar el club, el Flamengo no planea facilitar su éxodo pese a que no se trata de un jugador crucial dentro de su armado, al contar con Alex Sandro y Ayrton Lucas por encima suyo en la consideración en su posición.

Estadio Monumental de River Plate
Si bien Marcos Acuña fue uno de los puntos más altos de River dentro de un 2025 para el olvido, la falta de profundidad en ese sector, el poco recambio y la posibilidad de no poder contar con el "Huevo" por lesión o suspensión, hizo que el lateral izquierdo sea uno de los puestos donde el Millonario se quiere reforzar en este mercado de pases, en el cual ya compró a Aníbal Moreno y Fausto Vera.

River Plate Matías Viña Marcelo Gallardo Nacional

