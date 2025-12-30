En Argentina informan que River Plate ofertó por el uruguayo Matias Viña, ex Nacional y tricampeón de Libertadores

Matías Viña

River Plate sigue activo en el mercado de pases y Marcelo Gallardo busca reforzar al máximo su equipo para un año en el que competirá en Copa Sudamericana, y es por eso que en Argentina informan que ofertó por el uruguayo Matías Viña, recientemente campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y ex jugador de Nacional.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Tras intentos y averiguaciones por Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabéi, ahora el Millonario puso sus ojos en el marcador de punta uruguayo de 28 años, que se encuentra en la escuadra de Río de Janeiro desde principios de 2024 y perdió mucho terreno en la última temporada bajo el mando de Filipe Luis.

River Plate ofertó por Matías Viña De acuerdo con la información de Tyc Sports en Argentina, River propuso un préstamo por un año y con opción de compra por el jugador surgido de las divisiones inferiores de Nacional, aunque la sensación es que no será sencillo conseguir que deje la entidad carioca teniendo en cuenta la cuestión económica del propio futbolista.

matias viña Matías Viña en la mira de River Plate de Argentina Pese a que Viña tan solo disputó 10 juegos en todo 2025 y que el deseo del jugador es dejar el club, el Flamengo no planea facilitar su éxodo pese a que no se trata de un jugador crucial dentro de su armado, al contar con Alex Sandro y Ayrton Lucas por encima suyo en la consideración en su posición.

Si bien Marcos Acuña fue uno de los puntos más altos de River dentro de un 2025 para el olvido, la falta de profundidad en ese sector, el poco recambio y la posibilidad de no poder contar con el "Huevo" por lesión o suspensión, hizo que el lateral izquierdo sea uno de los puestos donde el Millonario se quiere reforzar en este mercado de pases, en el cual ya compró a Aníbal Moreno y Fausto Vera.