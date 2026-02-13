Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

River Plate de Matías Viña perdió ante Argentinos Juniors y profundiza su mal momento: Marcelo Gallardo, en la mira

Argentinos Juniors venció 1-0 a River Plate, que acumula 12 derrotas, 4 triunfos y 2 empates en los últimos 18 partidos jugados

13 de febrero 2026 - 9:07hs
Juanfer Quintero

Juanfer Quintero

River Plate volvió a tropezar en el Torneo Apertura y sumó una nueva dolorosa derrota por 1-0 frente a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, que profundiza la crisis futbolística del equipo de Marcelo Gallardo.

El partido tuvo un ritmo muy intenso, y Argentinos Juniors fue ampliamente superior a River Plate en cuanto a la gestación de juego, fluidez y criterio con la pelota, ante un equipo de Gallardo al que le costó generar peligro y que suma su segunda derrota consecutiva luego de perder por 4-1 ante Tigre la fecha anterior.

Hernán López Muñoz fue el autor del único tanto del encuentro, además de una de las figuras.

En River tuvo minutos el uruguayo Matías Viña, que perdió la titularidad tras un mal partido ante Tigre y que ingresó a los 60 minutos del encuentro en lugar de Marcos Acuña. En Argentinos fue titular y disputó los 90 minutos Leandro Lozano.

Matías Viña en el partido entre River Plate y Tigre
ARGENTINA

Matías Viña perdió su puesto en River Plate: el uruguayo sería suplente ante Argentinos Juniors

el insolito gol que se perdio gonzalo tapia, exjugador de river plate, en brasil que se volvio viral en redes: mira el video
BRASIL

El insólito gol que se perdió Gonzalo Tapia, exjugador de River Plate, en Brasil que se volvió viral en redes: mirá el video

Con este resultado, River Plate acumula 12 derrotas, 4 triunfos y 2 empates en los últimos 18 partidos disputados bajo las órdenes de Gallardo, quién se fue expulsado por aplaudir al árbitro de manera irónica, y que está en la mira tras estas dos últimas derrotas.

Embed

El Millonario exhibió muchas dificultades para generar juego, a pesar de contar con futbolistas habilidosos en el último tercio con Juanfer Quintero o Tomás Galván.

La entrada de Kendry Páez en la segunda parte tampoco modificó la ecuación de la visita, que cerró el encuentro con 10 hombres por la lesión de Juan Portillo que tuvo que salir y el equipo no tenía más modificaciones.

River Plate quedó en la quinta colocación de la Zona B con siete puntos, a seis unidades de Tigre que se encuentra líder en soledad, y volverá a jugar este martes desde las 22 contra Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate

Temas:

River Plate Matías Viña Argentinos Juniors Marcelo Gallardo Torneo Apertura

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol
DERECHOS DE TV

A 10 días del plazo para firmar los contratos de los derechos de TV del fútbol uruguayo: lo último de las reuniones de AUF con Tenfield, Antel, Torneos, Directv y Team Click

Darwin Núñez en Peñarol
PEÑAROL

Los únicos mercados que quedan abiertos para que Darwin Núñez salga de Al Hilal antes del Mundial y cómo ven en Peñarol la posibilidad de que pueda volver al club

Patricio Pernicone y José Fajardo 
COPA LIBERTADORES

Universidad Católica de Ecuador 3 (3)-4 (4) Juventud por Copa Libertadores: con valentía, convicción y mucho corazón, el pedrense avanzó a la segunda fase

Fuerte presencia de mascotas en un partido de Peñarol de 2023. (Archivo)
AUF

Presidente de Mesa Ejecutiva de la AUF sobre el ingreso de un padre con un niño con discapacidad a partido de Peñarol: "Podríamos haber organizado algo mejor"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos