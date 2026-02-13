River Plate de Matías Viña perdió ante Argentinos Juniors y profundiza su mal momento: Marcelo Gallardo, en la mira

River Plate volvió a tropezar en el Torneo Apertura y sumó una nueva dolorosa derrota por 1-0 frente a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona , que profundiza la crisis futbolística del equipo de Marcelo Gallardo .

El partido tuvo un ritmo muy intenso, y Argentinos Juniors fue ampliamente superior a River Plate en cuanto a la gestación de juego, fluidez y criterio con la pelota , ante un equipo de Gallardo al que le costó generar peligro y que suma su segunda derrota consecutiva luego de perder por 4-1 ante Tigre la fecha anterior.

Hernán López Muñoz fue el autor del único tanto del encuentro, además de una de las figuras.

En River tuvo minutos el uruguayo Matías Viña , que perdió la titularidad tras un mal partido ante Tigre y que ingresó a los 60 minutos del encuentro en lugar de Marcos Acuña. En Argentinos fue titular y disputó los 90 minutos Leandro Lozano.

Con este resultado, River Plate acumula 12 derrotas, 4 triunfos y 2 empates en los últimos 18 partidos disputados bajo las órdenes de Gallardo, quién se fue expulsado por aplaudir al árbitro de manera irónica, y que está en la mira tras estas dos últimas derrotas.

El Millonario exhibió muchas dificultades para generar juego, a pesar de contar con futbolistas habilidosos en el último tercio con Juanfer Quintero o Tomás Galván.

La entrada de Kendry Páez en la segunda parte tampoco modificó la ecuación de la visita, que cerró el encuentro con 10 hombres por la lesión de Juan Portillo que tuvo que salir y el equipo no tenía más modificaciones.

River Plate quedó en la quinta colocación de la Zona B con siete puntos, a seis unidades de Tigre que se encuentra líder en soledad, y volverá a jugar este martes desde las 22 contra Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina.