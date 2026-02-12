Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

El insólito gol que se perdió un exjugador de River Plate en Brasil, que se volvió viral en redes: mirá el video

El chileno Gonzalo Tapia, exjugador de River Plate, malogró una oportunidad tremenda para marcar un gol en el triunfo de São Paulo contra Gremio

12 de febrero 2026 - 10:19hs

El delantero chileno Gonzalo Tapia, que tuvo pasado en River Plate de Argentina y que disputó pocos encuentros, fue viral en las últimas horas en las redes sociales en Brasil luego del insólito gol que se perdió en el triunfo del São Paulo por 2-0 ante Gremio, por la tercera fecha del Brasileirao.

Tapia ingresó desde el banco de suplentes cerca del minuto 70, cuando el Sao Paulo ya ganaba por 2-0, y tuvo en sus pies la oportunidad de dictaminar el 3-0, pero falló una ocasión insólita.

Tras un centro razo por la izquierda, un compañero de Sao Paulo se encontró con la pelota en el aire tras un rebote en el defensor a un costado del arco, por lo que asistió de cabeza a Tapia que se encontraba casi sobre la línea de gol en el otro poste.

El gol que se perdió Gonzalo Tapia, exjugador de River Plate

Al momento de rematar y tener que empujar la pelota con el arco a su disposición, Tapia le erró al balón que siguió su recorrido e impactó en el segundo poste. Posteriormente, el defensor terminó rechazando y la jugada se disolvió.

Agustín Canobbio celebró su primer título con Fluminense de Brasil
BRASIL

La alegría de Agustín Canobbio por la obtención del primer título con Fluminense, el tercero que gana en el fútbol de Brasil

Kike Olivera en Bahia
BRASILEIRAO

Noche de goles uruguayos en Brasil: Kike Olivera, el Pumita Rodríguez y Joaquín Lavega anotaron en los tres partidos del Brasileirao; mirá los videos

Triunfo importante para el São Paulo

El equipo dirigido por el argentino Hernán Crespo sumó un triunfo importante ante Gremio que lo coloca en la primera posición del Brasileirao en tres jornada disputadas, con 7 puntos obtenidos.

Igualó 1-1 con el Santos en su estreno de esta temporada y posteriormente cosechó dos triunfos seguidos: 2-1 ante Esporte Clube Primavera y en esta oportunidad 2-0 ante Gremio.

