El insólito gol que se perdió un exjugador de River Plate en Brasil, que se volvió viral en redes: mirá el video

El delantero chileno Gonzalo Tapia, que tuvo pasado en River Plate de Argentina y que disputó pocos encuentros, fue viral en las últimas horas en las redes sociales en Brasil luego del insólito gol que se perdió en el triunfo del São Paulo por 2-0 ante Gremio, por la tercera fecha del Brasileirao.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Tapia ingresó desde el banco de suplentes cerca del minuto 70, cuando el Sao Paulo ya ganaba por 2-0, y tuvo en sus pies la oportunidad de dictaminar el 3-0, pero falló una ocasión insólita.

Tras un centro razo por la izquierda, un compañero de Sao Paulo se encontró con la pelota en el aire tras un rebote en el defensor a un costado del arco, por lo que asistió de cabeza a Tapia que se encontraba casi sobre la línea de gol en el otro poste.

Gol errado Tapia El gol que se perdió Gonzalo Tapia, exjugador de River Plate Al momento de rematar y tener que empujar la pelota con el arco a su disposición, Tapia le erró al balón que siguió su recorrido e impactó en el segundo poste. Posteriormente, el defensor terminó rechazando y la jugada se disolvió.

Triunfo importante para el São Paulo El equipo dirigido por el argentino Hernán Crespo sumó un triunfo importante ante Gremio que lo coloca en la primera posición del Brasileirao en tres jornada disputadas, con 7 puntos obtenidos. Igualó 1-1 con el Santos en su estreno de esta temporada y posteriormente cosechó dos triunfos seguidos: 2-1 ante Esporte Clube Primavera y en esta oportunidad 2-0 ante Gremio. Embed