El insólito gol que se perdió un exjugador de River Plate en Brasil, que se volvió viral en redes: mirá el video
El chileno Gonzalo Tapia, exjugador de River Plate, malogró una oportunidad tremenda para marcar un gol en el triunfo de São Paulo contra Gremio
12 de febrero 2026 - 10:19hs
El delantero chileno Gonzalo Tapia, que tuvo pasado en River Platede Argentina y que disputó pocos encuentros, fue viral en las últimas horas en las redes sociales en Brasil luego del insólito gol que se perdió en el triunfo del São Paulopor 2-0 ante Gremio, por la tercera fecha del Brasileirao.
Tapia ingresó desde el banco de suplentes cerca del minuto 70, cuando el Sao Paulo ya ganaba por 2-0, y tuvo en sus pies la oportunidad de dictaminar el 3-0, pero falló una ocasión insólita.
Tras un centro razo por la izquierda, un compañero de Sao Paulo se encontró con la pelota en el aire tras un rebote en el defensor a un costado del arco, por lo que asistió de cabeza a Tapia que se encontraba casi sobre la línea de gol en el otro poste.
Al momento de rematar y tener que empujar la pelota con el arco a su disposición, Tapia le erró al balón que siguió su recorrido e impactó en el segundo poste. Posteriormente, el defensor terminó rechazando y la jugada se disolvió.