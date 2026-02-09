La alegría de Agustín Canobbio por la obtención del primer título con Fluminense, el tercero que gana en el fútbol de Brasil

Agustín Canobbio celebró su primer título con Fluminense de Brasil

El uruguayo Agustín Canobbio celebró este domingo su primer título con Fluminense de Rio de Janeiro al conseguir la Taca Guanabara, la copa que se le da anualmente al ganador de la primera rueda del Campeonato Carioca.

Su equipo derrotó 1-0 a Maricá y el exfutbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, estuvo en el banco , ya que su técnico, el argentino Luis Zubeldía, prefirió guardarlo para el encuentro por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, que este año, debido a que se disputa el Mundial 2026, se juega al mismo tiempo.

El hecho de no haber ingresado a este partido ante Maricá, -que se ganó con un gol de Kevin Serna a los 67 minutos-, no impidió que Agustín Canobbio celebrara el título como es debido.

El uruguayo ingresó al campo de juego y además de saltar y celebrar bajo la lluvia con sus compañeros, se tomó varias fotos.

Una de ellas, justamente, fue con la copa obtenida con Fluminense, su primer título con este club.

Cabe recordar que Canobbio ya había ganado otros dos en ese país con Athletico Paranaense: el Campeonato Paranaense en 2023y 2024.

"Trabajo, entrega y unión para conquistar un título más. Orgullo de este grupo. Seguimos", escribió Canobbio en sus redes sociales luego de obtener el campeonato.

El futbolista celebró también con Facundo Bernal, el otro uruguayo del plantel, quien también fue campeón.