Yamandú Orsi le dedicó un mensaje a Thomas Silva luego de su histórico triunfo en el Giro de Italia

Yamandú Orsi , presidente de la República Oriental del Uruguay , publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a Thomas Silva y su histórico triunfo en la segunda etapa del Giro de Italia , siendo a su vez el primer uruguayo en todos los tiempos que compite en este prestigioso torneo.

El presidente publicó una foto del momento del festejo de Silva, tomándose la cabeza sin poder creer lo que había logrado, y Orsi escribió el mensaje "¡Uruguay nomá!" , celebrando el triunfo.

Silva, que invirtió un tiempo de 5h 39:25 en completar los 221 kilómetros del recorrido , impuso su mayor punta de velocidad en los metros finales para imponerse al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), segundo, y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), tercero.

Thomas Silva catalogó su triunfo en el Giro de Italia como "inesperado": "Es lo máximo para mí"

Un histórico triunfo de Silva ya que se trata de la primera victoria de un uruguayo en esta competición, siendo además la primera participación de uno, y de esta manera se subió a lo más alto de la clasificación general y le arrebató el liderato al francés Paul Magnier, ganador de la primera etapa.

En la clasificación general, Silva supera a Stork por cuatro segundos y por la misma cantidad al colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos), quien supo ser campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021.

El triunfo más importante de Silva

Luego de la carrera, en diálogo con los medios, Silva describió este mítico triunfo como algo "inesperado". "Es muy difícil ganar en un Grand Tour y que se dé ahora, en los primeros días, da mucha tranquilidad. Es lo máximo para mí, lo máximo a lo que podía aspirar. En mi país están todos muy contentos por ser el primer uruguayo en una participación y poder regalarles una victoria es lo máximo", destacó Silva.

Haciendo un análisis de la carrera en sí, el uruguayo señaló que tuvo "una subida muy dura y se impuso un ritmo muy fuerte", pero valoró que tuvo a "todo el equipo muy activo".

En ese sentido, destacó la ayuda de Christian Scaroni para que él solo tuviera que "mantener la calma, esperar a los últimos 200 metros" y lanzar su "sprint" final, que le dio la victoria por centímetros.