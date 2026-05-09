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Thomas Silva catalogó su triunfo en el Giro de Italia como "inesperado": "Es lo máximo para mí"

"Es muy difícil ganar en un Grand Tour y que se dé ahora, en los primeros días, da mucha tranquilidad", afirmó el ciclista uruguayo

9 de mayo de 2026 13:39 hs
Thomas Silva
EFE

El ciclista uruguayo Thomas Silva hizo historia este sábado al conquistar la segunda etapa del Giro de Italia, siendo el primero en hacerlo en la historia, con un triunfo que además lo ubica primero en la tabla general. Al hablar por primera vez tras el logro, Silva describió este mítico triunfo como algo "inesperado".

"Es muy difícil ganar en un Grand Tour y que se dé ahora, en los primeros días, da mucha tranquilidad. Es lo máximo para mí, lo máximo a lo que podía aspirar. En mi país están todos muy contentos por ser el primer uruguayo en una participación y poder regalarles una victoria es lo máximo", destacó Silva.

Thomas Silva
Thomas Silva celebra su triunfo en la segunda etapa del Giro de Italia

Thomas Silva celebra su triunfo en la segunda etapa del Giro de Italia

Haciendo un análisis de la carrera en sí, el uruguayo señaló que tuvo "una subida muy dura y se impuso un ritmo muy fuerte", pero valoró que tuvo a "todo el equipo muy activo".

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En ese sentido, destacó la ayuda de Christian Scaroni para que él solo tuviera que "mantener la calma, esperar a los últimos 200 metros" y lanzar su "sprint" final, que le dio la victoria por centímetros.

Thomas logró imponerse en la carrera luego de alcanzar en un momento clave a un numeroso grupo justo a tiempo a Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari y Lennert Van Eetvelt, quienes habían conseguido una amplia ventaja y distancia a aproximadamente 11 km de la meta.

"Los veía muy cerca, pero yo tenía que esperar. Scaroni puso un ritmo muy fuerte, cerró el hueco y yo me pude lanzar. Esta victoria es de todo el equipo", sentenció Silva.

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