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La mejor noticia que recibió este viernes Marcelo Bielsa para la selección uruguaya y el Mundial 2026

El director técnico celeste se prepara para confeccionar la lista de 55 futbolistas reservados para la Copa del Mundo, que debe enviarle a la FIFA el lunes que viene

8 de mayo de 2026 19:38 hs
Marcelo Bielsa terminó la práctica de la selección uruguaya a las carcajadas, ante la mirada atenta de Ronald Araujo
Marcelo Bielsa terminó la práctica de la selección uruguaya a las carcajadas, ante la mirada atenta de Ronald Araujo @Uruguay

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa y el próximo entrenador del combinado nacional recibieron este viernes una de las mejores noticias de los últimos tiempos, ya que Palmeiras subió a sus redes sociales, fotos de Joaquín Piquerez recuperado de su lesión y haciendo ejercicios con pelota.

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Las fotos de Palmeiras y el posteo de Piquerez

Palmeiras, el club dueño de la ficha de Joaquín Piquerez, subió en la tarde de este viernes a sus redes sociales, un par de fotos del futbolista.

En la primera de ellas, se lo ve trotando, como ya había informado Referí, pero en la otra, ya se lo pudo observar haciendo ejercicios en cancha y moviendo perfectamente sus dos tobillos, incluyendo el operado.

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Joaqu&iacute;n Piquerez ya hizo ejercicios en cancha moviendo muy bien su tobillo operado

Joaquín Piquerez ya hizo ejercicios en cancha moviendo muy bien su tobillo operado

"Vamos, Pique!", escribieron desde el club paulista. Y añadieron: "Mi camiseta 22 evolucionó en el tratamiento de la cirugía del tobillo derecho y realizó actividades en el césped!".

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Por otra parte, Piquerez compartió este posteo de Palmeiras por tratarse justamente de una buena noticia.

Mientras tanto, la selección uruguaya se apresta a apostar a una fecha muy importante.

Como informó este viernes Referí, Bielsa piensa en la posibilidad de reservar a Luis Suárez en la lista preventiva de 55 futbolistas que debe presentar este lunes.

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