La mejor noticia que recibió este viernes Marcelo Bielsa para la selección uruguaya y el Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa y el próximo entrenador del combinado nacional recibieron este viernes una de las mejores noticias de los últimos tiempos, ya que Palmeiras subió a sus redes sociales, fotos de Joaquín Piquerez recuperado de su lesión y haciendo ejercicios con pelota.

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El pasado 24 de abril, Referí informó que una fuente le había comentado que el lateral izquierdo celeste ya había comenzado a trotar luego de lo que había sido su operación de rotura de ligamentos en el tobillo derecho.

Cabe recordar que Piquerez sufrió una fuerte entrada de un futbolista de Inglaterra en el 27 de marzo en el amistoso de fecha FIFA jugado en el Estadio de Wembley, y debió salir a los 10 minutos.

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Las fotos de Palmeiras y el posteo de Piquerez

Palmeiras, el club dueño de la ficha de Joaquín Piquerez, subió en la tarde de este viernes a sus redes sociales, un par de fotos del futbolista.

En la primera de ellas, se lo ve trotando, como ya había informado Referí, pero en la otra, ya se lo pudo observar haciendo ejercicios en cancha y moviendo perfectamente sus dos tobillos, incluyendo el operado.

piquerez otra Joaquín Piquerez ya hizo ejercicios en cancha moviendo muy bien su tobillo operado

"Vamos, Pique!", escribieron desde el club paulista. Y añadieron: "Mi camiseta 22 evolucionó en el tratamiento de la cirugía del tobillo derecho y realizó actividades en el césped!".

piquerez

Por otra parte, Piquerez compartió este posteo de Palmeiras por tratarse justamente de una buena noticia.

Mientras tanto, la selección uruguaya se apresta a apostar a una fecha muy importante.

Como informó este viernes Referí, Bielsa piensa en la posibilidad de reservar a Luis Suárez en la lista preventiva de 55 futbolistas que debe presentar este lunes.