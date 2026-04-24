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La buena noticia que recibió Marcelo Bielsa de un futbolista lesionado de la selección uruguaya, pensando en el Mundial 2026 y a 53 días del debut de Uruguay

El técnico celeste y el jugador se ilusionan con su llegada a la máxima fiesta del fútbol

24 de abril de 2026 13:16 hs
Marcelo Bielsa terminó la práctica de la selección uruguaya a las carcajadas, ante la mirada atenta de Ronald Araujo

Marcelo Bielsa terminó la práctica de la selección uruguaya a las carcajadas, ante la mirada atenta de Ronald Araujo

@Uruguay

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, recibió en las últimas horas una buena noticia pensando en el Mundial 2026, ya que según pudo saber Referí a través de una fuente, el futbolista Joaquín Piquerez, quien aún igualmente sigue en duda para llegar a la próxima Copa del Mundo, comenzó a trotar en lo que es el inicio de su evolución, cuando restan 53 días para el debut celeste ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

Posteriormente, le diagnosticaron una rotura de ligamentos en el tobillo derecho.

Uruguay's defender Joaquin Piquerez reacts after picking up an injury during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERT
El dolor de Joaquin Piquerez de Uruguay ante Inglaterra por su lesión de tobillo

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Desde Inglaterra, Piquerez viajó directamente a Brasil para someterse a estudios con Palmeiras y obviamente, no estuvo en el 0-0 ante Argelia que se jugó unos días después en Turín, Italia.

El club y él decidieron que debía operarse y el 1° de abril lo hizo con total éxito, a dos meses y medio del inicio del Mundial 2026.

La recuperación de Joaquín Piquerez

Joaquín Piquerez comenzó su recuperación luego de 23 días de ser operado de la rotura de ligamentos del tobillo derecho.

Una fuente cercana al futbolista informó a Referí que el lateral izquierdo de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, ya comenzó al menos a trotar. Obviamente, irá de a poco, para intentar llegar lo mejor posible a estar en la lista de los jugadores que participen en la Copa del Mundo.

Aquí está el video de la lesión que sufrió Piquerez:

lesión Piquerez Uruguay vs Inglaterra lesión

Según explicó en su momento un médico a Referí, el tiempo estimado de recuperación inicial para el defensa es de dos meses y el Mundial 2026, por lo que llegará con algunos días de anticipación si todo sigue bien.

Obviamente que es muy probable que a esa altura le falte competencia en cancha, aunque el futbolista intentará jugar con Palmeiras algún encuentro. De no hacerlo, será casi imposible que Bielsa lo pueda tener en cuenta para la fiesta máxima del fútbol.

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