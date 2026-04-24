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Todos los detalles de la Lieja-Bastoña-Lieja, donde el uruguayo Eric Fagúndez hará historia; mirá día, hora, TV y principales datos

La 112ª edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, la Decana de los Monumentos, que se disputa este domingo y se podrá ver en Uruguay; mirá hora y TV

24 de abril de 2026 11:05 hs
Eric Fagúndez se destacó e hizo historia: primer uruguayo en el Tour de Flandes

Eric Fagúndez se destacó e hizo historia: primer uruguayo en el Tour de Flandes

Recorrido, favoritos, palmarés... El manual de instrucciones de la 112ª edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, la Decana de los Monumentos, que se disputa este domingo 26 de abril en Bélgica y que tendrá a Eric Fagúndez, quien será el primer uruguayo en correrla con el equipo Burgos de España.

Eric Fagúndez en el Tour de Flandes 2026
Eric Fagúndez en el Tour de Flandes 2026

Eric Fagúndez en el Tour de Flandes 2026

El rey del ciclismo Tadej Pogacar y el nuevo fenómeno Paul Seixas se citan el domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja, un duelo excitante entre los dos corredores dominantes del momento, que además comparten varios rasgos.

La Decana de los llamados Monumentos (un conjunto de cinco pruebas ciclistas clásicas) nació en 1892 y vivirá un auténtico terremoto este año con la irrupción del adolescente Seixas, que a sus 19 años está derribando todos los códigos de su deporte.

Así terminó el uruguayo Eric Fagúndez, quien hizo historia en el Tour de Flandes y protagonizó la escapada junto a las figuras Pogaçar, Van der Poel, Evenepoel y Van Aert

Eric Fagúndez volverá a hacer historia en su carrera y para el ciclismo uruguayo al disputar otro "monumento", "la decana" Lieja-Bastoña-Lieja este domingo

Hora y TV de la Lieja-Bastoña-Lieja

La carrera se corre este domingo y la transmisión de TV comienza a la hora 07:00.

En Uruguay se podrá ver por ESPN3 y Disney+ Plan Premium.

- El recorrido: 259,5 km.

Salida de Lieja a las 4:55 de Uruguay, llegada prevista a las 11:20 (horario calculado sobre una media de 41 km/h).

- Once cotas catalogadas:

Pasos por la cima de Stockeu (km 177,7), La Redoute (km 225,5) y Roche-aux-Faucons (km 246,1).

- La participación: 25 equipos

1ª división: Alpecin-Premier Tech (BEL), XDS-Astana (KAZ), Bahrain Victorius (BRN), Jayco-AlUla (AUS), Red Bull Bora Hansgrohe (GER), Decathlon CMA CGM (FRA), Picnic-PostNL (NED), EF Education Easypost (USA), Groupama-FDJ United (FRA), Ineos Grenadiers (GBR), Lotto Intermarché (BEL), Movistar (ESP), NSN Cycling (SUI), Soudal Quick-Step (BEL), Lidl-Trek (USA), UAE (UAE), Visma-Lease a bike (NED), Uno-X (NOR)

2ª división: Cofidis (FRA), Pinarello Q36.5 (SUI), Tudor (SUI), TotalEnergies (FRA), Burgos (ESP), Caja Rural (ESP), Kern Pharma (ESP)

Favorito: Tadej Pogacar (SLO)

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Tadej Pogacar

Tadej Pogacar

Candidatos: Remco Evenepoel (BEL), Paul Seixas (FRA)

GRAFCAT208. SANT FELIU DE GUÍXOLS (GIRONA), 23/03/2026.- El francés Dorian Godon (i), del Ineos Grenadiers, se impone en la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, de 172,2 kilómetros con inicio y final en el Sant Feliu de Guíxols (Girona), tras s
Thomas Silva, a la izquierda, junto al francés Dorian Godon (i), del Ineos Grenadiers, quien se impuso en la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, de 172,2 kilómetros con inicio y final en el Sant Feliu de Guíxols (Girona), tras superar en el último suspiro al belga Remco Evenepoel (d), del Red Bull-Bora-Hansgroge.

Thomas Silva, a la izquierda, junto al francés Dorian Godon (i), del Ineos Grenadiers, quien se impuso en la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, de 172,2 kilómetros con inicio y final en el Sant Feliu de Guíxols (Girona), tras superar en el último suspiro al belga Remco Evenepoel (d), del Red Bull-Bora-Hansgroge.

Otros participantes: Tom Pidcock (GBR), Mattias Skjelmose (DEN), Kevin Vauquelin (FRA), Romain Grégoire (FRA)

Principales ausencias: Mathieu van der Poel (NED), Wout Van Aert (BEL), Jonas Vingegaard (DEN), Ben Healy (IRL), Juan Ayuso (ESP), Isaac del Toro (MEX), Thibau Nys (BEL)

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Wout van Aert
Wout van Aert

- Victorias: 111 ediciones disputadas desde la creación de la prueba en 1892:

60 victorias para Bélgica, 12 para Italia, 6 para Suiza, 5 para Francia, 4 para España, Eslovenia y Países Bajos, 3 para Irlanda, Kazajistán y Luxemburgo, 2 para Alemania y Dinamarca, 1 para Australia, Estados Unidos y Rusia.

- Récord de victorias: 5 para Eddy Merckx (BEL) entre 1969 y 1975.

- Los diez últimos ganadores:

2025: Tadej Pogacar (SLO)

2024: Tadej Pogacar (SLO)

2023: Remco Evenepoel (BEL)

2022: Remco Evenepoel (BEL)

2021: Tadej Pogacar (SLO)

2020: Primoz Roglic (SLO)

2019: Jakob Fuglsang (DEN)

2018: Bob Jungels (LUX)

2017: Alejandro Valverde (ESP)

2016: Wout Poels (NED)

Con base en AFP

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