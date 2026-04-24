Todos los detalles de la Lieja-Bastoña-Lieja, donde el uruguayo Eric Fagúndez hará historia; mirá día, hora, TV y principales datos

Recorrido, favoritos, palmarés... El manual de instrucciones de la 112ª edición de la Lieja-Bastoña-Lieja , la Decana de los Monumentos, que se disputa este domingo 26 de abril en Bélgica y que tendrá a Eric Fagúndez , quien será el primer uruguayo en correrla con el equipo Burgos de España.

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Eric Fagúndez en el Tour de Flandes 2026

Eric Fagúndez en el Tour de Flandes 2026

El rey del ciclismo Tadej Pogacar y el nuevo fenómeno Paul Seixas se citan el domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja, un duelo excitante entre los dos corredores dominantes del momento, que además comparten varios rasgos.

La Decana de los llamados Monumentos (un conjunto de cinco pruebas ciclistas clásicas) nació en 1892 y vivirá un auténtico terremoto este año con la irrupción del adolescente Seixas, que a sus 19 años está derribando todos los códigos de su deporte.

Eric Fagúndez volverá a hacer historia en su carrera y para el ciclismo uruguayo al disputar otro "monumento", "la decana" Lieja-Bastoña-Lieja este domingo

Así terminó el uruguayo Eric Fagúndez, quien hizo historia en el Tour de Flandes y protagonizó la escapada junto a las figuras Pogaçar, Van der Poel, Evenepoel y Van Aert

Hora y TV de la Lieja-Bastoña-Lieja

La carrera se corre este domingo y la transmisión de TV comienza a la hora 07:00.

En Uruguay se podrá ver por ESPN3 y Disney+ Plan Premium.

- El recorrido: 259,5 km.

Salida de Lieja a las 4:55 de Uruguay, llegada prevista a las 11:20 (horario calculado sobre una media de 41 km/h).

- Once cotas catalogadas:

Pasos por la cima de Stockeu (km 177,7), La Redoute (km 225,5) y Roche-aux-Faucons (km 246,1).

- La participación: 25 equipos

1ª división: Alpecin-Premier Tech (BEL), XDS-Astana (KAZ), Bahrain Victorius (BRN), Jayco-AlUla (AUS), Red Bull Bora Hansgrohe (GER), Decathlon CMA CGM (FRA), Picnic-PostNL (NED), EF Education Easypost (USA), Groupama-FDJ United (FRA), Ineos Grenadiers (GBR), Lotto Intermarché (BEL), Movistar (ESP), NSN Cycling (SUI), Soudal Quick-Step (BEL), Lidl-Trek (USA), UAE (UAE), Visma-Lease a bike (NED), Uno-X (NOR)

2ª división: Cofidis (FRA), Pinarello Q36.5 (SUI), Tudor (SUI), TotalEnergies (FRA), Burgos (ESP), Caja Rural (ESP), Kern Pharma (ESP)

Favorito: Tadej Pogacar (SLO)

20241012 UAE Team Emirates teams Slovenian rider Tadej Pogacar cycles to the finish line to win the 118th edition of the Giro de Lombardia Tour of Lombardy, a 252km cycling cicrace from Bergamo to Como on October 12, 2024 (1).jpg Tadej Pogacar Foto: Marco Bertorello / AFP

Candidatos: Remco Evenepoel (BEL), Paul Seixas (FRA)

GRAFCAT208. SANT FELIU DE GUÍXOLS (GIRONA), 23/03/2026.- El francés Dorian Godon (i), del Ineos Grenadiers, se impone en la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, de 172,2 kilómetros con inicio y final en el Sant Feliu de Guíxols (Girona), tras s Thomas Silva, a la izquierda, junto al francés Dorian Godon (i), del Ineos Grenadiers, quien se impuso en la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, de 172,2 kilómetros con inicio y final en el Sant Feliu de Guíxols (Girona), tras superar en el último suspiro al belga Remco Evenepoel (d), del Red Bull-Bora-Hansgroge. Foto: EFE

Otros participantes: Tom Pidcock (GBR), Mattias Skjelmose (DEN), Kevin Vauquelin (FRA), Romain Grégoire (FRA)

Principales ausencias: Mathieu van der Poel (NED), Wout Van Aert (BEL), Jonas Vingegaard (DEN), Ben Healy (IRL), Juan Ayuso (ESP), Isaac del Toro (MEX), Thibau Nys (BEL)

1712848186665.webp Wout van Aert Visma

- Victorias: 111 ediciones disputadas desde la creación de la prueba en 1892:

60 victorias para Bélgica, 12 para Italia, 6 para Suiza, 5 para Francia, 4 para España, Eslovenia y Países Bajos, 3 para Irlanda, Kazajistán y Luxemburgo, 2 para Alemania y Dinamarca, 1 para Australia, Estados Unidos y Rusia.

- Récord de victorias: 5 para Eddy Merckx (BEL) entre 1969 y 1975.

- Los diez últimos ganadores:

2025: Tadej Pogacar (SLO)

2024: Tadej Pogacar (SLO)

2023: Remco Evenepoel (BEL)

2022: Remco Evenepoel (BEL)

2021: Tadej Pogacar (SLO)

2020: Primoz Roglic (SLO)

2019: Jakob Fuglsang (DEN)

2018: Bob Jungels (LUX)

2017: Alejandro Valverde (ESP)

2016: Wout Poels (NED)

Con base en AFP