Andrés Mehring, entre el arco y la filosofía: el golero de Progreso repasó su carrera, los recuerdos de su "amigo" Morro García y su vida en Uruguay con perro adoptado y mensajes de inspiración

Andrés Mehring es argentino, de Santa Fe, pero con sus tres ciclos en el fútbol de la AUF y los muchos compañeros celestes con los que compartió equipo, dice “gurises” como si ya fuera un uruguayo más. Este golero de 32 años es una de las figuras de Progreso , su tercer club en Uruguay tras defender a Liverpool y a Fénix, en una carrera que también lo tuvo atajando en su país, con paso por la selección sub 20, Colombia, Portugal y Venezuela, en un importante camino ya recorrido con mucha resiliencia, al que hoy le ha sumado el aporte de mensajes de inspiración en sus redes sociales para animar a otros colegas goleros, deportistas y público en general.

Mehring nació en Franck , en la provincia de Sante Fe. “Un pueblo pequeño de 6.000 habitantes, donde hasta el día de hoy se vive con las puertas abiertas y con la bici afuera”, contó a Referí. “ Fue una infancia muy sana. El club que me vio nacer se llama Club Social y Deportivo Argentino, un club sencillo, humilde, muy de pueblo con dos clubes, ¿viste? Uno que tiene plata y el otro no. Me quedaba ahí cerca de casa y yo me iba caminando todos los días al entrenamiento”.

Para él, la “suerte” en su carrera fue que sus padres lo “bancaron desde chico”. “Estuvieron al lado mío en todo momento. Yo tuve esta suerte de saber que hay muchos gurises que hoy en día no la tienen. Ellos me acompañaron toda la vida . Hasta el día de hoy mi padre, que sigue vivo, me sigue a todos lados. Eso es algo fundamental, que es el acompañamiento de los padres y fue para mí muy importante”.

Nacional 1 (1)-1 (3) Progreso por Copa de la Liga AUF: con un Andrés Mehring enorme en los penales, al Gaucho pasó a la final

En esos inicios en el fútbol, tras comenzar con 4 años, jugaba como 5 y con la particularidad de hacer muchos goles. Pero cuando creció y se destacaba por su altura, comenzaron a sugerirle de pasar al arco, hasta que a los 12 años tuvo que tomar la decisión. “Por insistencias del técnico, de mis padres, por la altura, y no sé qué… Realmente a mí me gustaba más jugar de 5. ¡Qué querés que te diga! Pero ya había decidido”.

Con los guantes, comenzó a destacarse en el arco y se fue a probar a Colón, uno de los grandes de Santa Fe. “Y quedé. Y ahí empezó lo que fueron las inferiores en Colón, hasta mi debut en el 2015”, contó.

Sus buenas actuaciones en juveniles lo llevaron también a estar en la selección argentina sub 20 con la que disputó el Sudamericano 2013 en su país, compartiendo el puesto con Juan Musso y Walter Benítez, “goleros que hoy en día militan en la selección mayor”, destacó.

Andrés Mehring en la selección sub 20 de Argentina Andrés Mehring en la selección sub 20 de Argentina, donde compartió el arco con Juan Musso y Walter Benítez

En Colón era una de las promesas del club y estuvo muy cerca de dar el salto a Europa, a Sporting de Portugal, pero una dura lesión le truncó el pase.

Se recuperó, no tuvo continuidad y se fue a un equipo de la B, Guillermo Brown. “Me fui a buscar un nuevo horizonte a un club que estaba peleando el descenso en la Segunda división”, contó. “Y la verdad que fue la mejor decisión que tomé, porque ese año prácticamente tuvimos a un punto del ascenso en una campaña histórica. Tuve un excelente año junto con el arquero de Argentinos Juniors. Y me pasó también algo muy picante que faltando dos fechas para el ascenso me lesiono una rodilla”, agregó.

Su carrera siguió luego en Godoy Cruz, que lo fichó para Primera, donde fue compañero de Santiago “Morro” García y jugó Copa Libertadores.

Liverpool, Uruguay, y la vez que dejó el fútbol

Tras Godoy Cruz, en 2020 llegó a Belvedere para sumarse a Liverpool de Román Cuello. “Fue mi primera experiencia acá en Uruguay. La verdad es que yo no conocía mucho, pero me encantó. A mí el fútbol uruguayo me encanta. Me gusta porque además hice muchas amistades, no solo acá en Uruguay, en todos los equipos argentinos tenía compañeros uruguayos”, contó.

“En Liverpool fue un lindo año, salimos campeones de la Supercopa ni bien llego”, agregó en referencia a la final que le ganaron a Nacional en el Campus, en su primer título profesional. “Estuvimos ahí siempre como peleando, pero no llegamos a ganar nada más en el año”.

gvqNoCIP0wT9Q0Myouc9VUmHuQagPK7es2BZi57S.webp Mehring sacó las más complicadas Staff images /Conmebol

Tras ese año volvió a Argentina, para Central Córdoba, donde jugó tres años y volvió a tener una lesión “grave” en la rodilla que lo hizo “frenar un poco” su carrera.

Cuando está por firmar con Tristán Suárez, como uno de los refuerzos destacados, le pasó algo “un poco particular”. “En el momento de la firma, ese día, yo iba a ser uno de los fichajes más importantes. Fui con mi abogado para firmar el contrato. Y me dice un dirigente: ‘¿Querés moverte un poco y después firmamos?’. ‘Sí, dale’, dije yo. Y eso no se hace. ¿Y qué pasó? Me lesioné los meniscos”.

"Lamentablemente, en el fútbol somos un producto. Si estás bien, todo lindo; si estás mal o lesionado, quedas afuera. Son las reglas del juego", señaló. "Lamentablemente, en el fútbol somos un producto. Si estás bien, todo lindo; si estás mal o lesionado, quedas afuera. Son las reglas del juego", señaló.

“Fue una posibilidad muy importante y se derrumba todo cuando te pasa eso. A mí me dolió mucho eso y se me cayó todo”, recordó. “Me fui para mi casa. Dejé el fútbol 4 o 5 meses. Hasta que me llamó el Leo Rocco, que se había lesionado el golero de Fénix, Agu Requena. Y realmente yo no quería volver a jugar, porque ya estaba un poco cansado de ese momento. De hecho, me había ido ir a vivir al sur con mi mujer, buscaba un cambio en mi vida”, comentó.

Cuando Rocco lo contactó, le dijo que no. “No quería jugar más, y me dijo ‘pensalo’. Lo pensé un poco, mi mujer me había dicho de probar. Y me acuerdo que me vine con la camioneta y traje una mochila, nada más. ¡Me fui al carajo! Me tocó jugar a los tres días con Peñarol en cancha de ellos en el Campeón del Siglo, y ta”, dijo, dando a entender que lo disfrutó y que nuevamente se había reencontrado con el fútbol.

“Fue un hermoso año en Fénix con el Leo Rocco, mantuvimos la categoría”, recordó Mehring, que tras ese segundo paso en Uruguay volvió a Central Córdoba y luego pasó a Santa Clara de Portugal.

El llamado de Peirano, Bava, y la "lealtad" a Leo Rocco

Tras su paso por Europa, otro entrenador uruguayo lo contactó. “Me llama Pablito Peirano para ir a Independiente Santa Fe, estuve con él, estuve con Jorge Bava también, fui parte del equipo que salió campeón el año pasado”, dijo sobre el club colombiano donde los dirigieron los DTs tricolores y del que se fue “por problemas personales”.

Andrés Mehring en Independiente Santa Fe Andrés Mehring en Independiente Santa Fe, donde los dirigieron Pablo Peirano y Jorge Bava

El año pasado emigró a Venezuela para jugar en Academia Puerto Cabello, un club que lo sorprendió por sus instalaciones. “Me decían que no y la verdad que es uno de los mejores lugares donde estuve, en infraestructura y todo. La verdad, me dejó sin palabras. Increíble el complejo que tiene. O sea, muy difícil que exista un complejo como este en toda América Latina. Un hotel all inclusive, al costado de la cancha, con canchas, gimnasio y todo, cámara hiperbárica”, destacó.

En ese club jugó seis meses, perdieron la final de Carbobo y recibió un nuevo llamado desde Uruguay. Leo Rocco volvió a contactarlo para llevarlo a Progreso.

“La verdad que yo a Leo le tengo mucho aprecio y para mí es uno de los mejores técnicos que tuve, en lo humano y en lo profesional también. Y la verdad que vine por él, vine por él a Uruguay, yo tenía ofertas para seguir en Venezuela o Argentina, y vine por el Leo, porque él me bancó en un momento muy difícil y yo trato de mantener esa lealtad que por ahí hoy en el fútbol no existe”, comentó.

20260129 Progreso campeón de la Copa de la Liga AUF. Foto: @LigaAUF Progreso campeón Foto: @LigaAUF

El golero lamentó que el entrenador haya sido sustituido por los malos resultados. “Me da pena hoy en día que por ahí no haya podido resultar como esperábamos y que se tuviera que ir. Pero bueno, son las reglas del fútbol también, es así. Ahora estamos con Tabaré (Silva), intentando dar todo y lo mejor en el equipo.

Sobre el presente de Progreso, señaló: “No nos está alcanzando”. “Hay que mejorar, entrenar más y adaptar el equipo. Todo lo que estamos dando no nos alcanza. Y en el fútbol de alto rendimiento en estas cosas no tenés margen de error. Pero todo el día con la mejor cara, a darlo todo. Y bueno, tratando de cambiar el rumbo del equipo para el bien de todos y de cada uno individualmente”.

Andrés Mehring en Progreso Andrés Mehring en Progreso

Pese al mal momento, destacó el título de la Copa de la Liga AUF que ganaron los de La Teja ante Nacional, partido en el que fue clave en los penales. “Feliz también porque pudimos concretar un campeonato, más allá de que sea de verano”, dijo. “La situación de hoy en día, estamos complicados pero conscientes de que la podemos revertir”.

“El Morro era amigo mío”

Mehring reconoció que ha tenido una carrera en la que tuvo “resiliencia” para superar cuatro lesiones graves, las que según calculó lo dejaron más de dos años afueras de las canchas.

“Todo es aprendizaje en la vida y toda experiencia buena o mala te sirve para crecer”, comentó.

Andrés Mehring en Godoy Cruz junto a Santiago Morro García Andrés Mehring en Godoy Cruz junto a Santiago Morro García

Consultado por sus recuerdos del Morro García, de quien fue compañero, destacó: “El Morro era amigo mío. Compartimos en Godoy”.

Además, contó cómo era el trato con el futbolista que se quitó la vida en febrero de 2021.

“No nos dio señales o recursos como para darnos cuenta si a él le pasaba algo. Por momentos, con otros compañeros decíamos que estaba medio raro, pero son días que a veces uno tiene. No me lo esperaba, realmente, él no mostraba esa cara”, señaló.

“A mí me tocó despedirme, había hablado hace 10 días con él, había firmado en Central Córdoba”, dijo sobre sus últimos contactos con el delantero. “No lo podía creer. También había algunas cosas atrás en el club, es complicado. Complicado, la cabeza, el tema de la pandemia, creo que tenía problemas para entrar acá, legalmente que no podía ver a la nena”.

Andrés Mehring y el Morro García en Godoy Cruz Andrés Mehring y el Morro García en Godoy Cruz

“Es loco. Después terminé siendo muy compañero del Mama (Diego) Arismendi que es el padrino de la hija. Pero el Morro, un fenómeno la verdad”, señaló.

La filosofía, el error y el apoyo a los goleros

En su tercer ciclo en Uruguay, Mehring, además de entrenar y atajar, se destaca por compartir pensamientos filosóficos en sus redes sociales, donde suele subir pensamientos de, por ejemplo, Nietzsche o Maquiavelo, adaptados a su rol como arquero.

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“Encontré una herramienta que disfruto mucho, me gusta mucho la filosofía, yo no la recomiendo del todo porque también te vuelve un poco loco, te hace asilarte un poco, pero me gusta la filosofía”, contó. “Encontré en las redes por ahí la manera de expresar cosas que siento, cosas que intento que le sirvan a los gurises o a cualquiera, una palabra que pueda ayudar a una persona. Trato de que las redes sirvan para bien”.

Además, sus mensajes apuntan a sus colegas arqueros, si bien se adaptan a todos los deportistas. “Me gusta mucho el tema de los goleros y la cabeza del golero que es completamente distinta. Tenemos otra manera de ver las cosas, no solo en la cancha, sino afuera de la cancha”, sostuvo. “Y está bueno si hay gurises que puedan leer esas cosas de chico. A mí me pasa que de chico no pude tener esa contención, o ese tipo de herramientas que hoy en día tengo, con mucha psicología deportiva. Yo hace 3 años tengo psicólogo deportivo, obviamente”.

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“A alguno le puede gustar, otro quizá no, pero bueno, es lo que soy”, señaló. “El otro día me pasó que cometí un error en un partido y lo subí. No todas son buenas, pero sí, hay que convivir con el error siempre. El golero convive con el error constantemente y lo que tiene que hacer es seguir igual. Y normalizarlo, porque es así. Todos tenemos errores. A veces más evidentes, a veces menos evidentes”, dijo Mehring.

“Yo los banco a muerte a los goleros, siempre”, agregó, destacando que recibe mensajes de jugadores juveniles que le piden consejos. “Y me gusta”, agregó. “Quizás antes lo hacía más en forma privada, con los gurises del club o algo. Si tengo la llegada, lo que más pueda, creo que es una cuestión de sumar. Como te dije, me hubiera encantado tener las herramientas esas y no las tuve. Y bueno, las estoy trabajando con el tiempo”.

La vida en Uruguay, su perro adoptado y las ganas de instalarse

En Montevideo, el arquero vive junto a Marcio, una mascota que llegó a su vida. “Hace dos meses, adopté un perro. Yo estoy sola acá, estoy separado, pero tengo un nene, que lo veo cada un tiempito. Y adopté un perro, tiene 12 años, lo rescaté de un refugio. Y acá está, al lado mío ahora, mirándome”, dijo, entre risas.

Su rutina, además de los entrenamientos en Progreso, tiene gimnasio por su cuenta todos los días de la semana, algo que le “encanta”.

Andrés Mehring, su hijo y su perro Marcio Andrés Mehring, su hijo y su perro Marcio

“Y salgo con el perro para todos lados, voy a tomar mates con los chicos”, comentó. “Marcio está conociendo lo que es la vida en una ciudad, porque nunca salió a ningún lado. Conoció la playa, los autos… Es más bueno. No sé si lo rescaté yo a él o él me rescató a mí”, comentó.

Además, está haciendo el curso de Gestión Deportiva que brinda la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

“Está muy bueno. Me gustaría decir que en Uruguay hay que valorar mucho lo que hace la Mutual, porque la verdad que el trato desde que yo estoy acá se han portado muy bien, siempre buscan lo mejor para el jugador. Siempre les digo a ellos que estoy muy agradecido, porque realmente te brindan muchísimas herramientas para vos como jugador”.

Para el santafesino, no hay excusas: el futbolista también puede estudiar. “Hay que hacerlo. Tenemos mucho tiempo libre y tenemos la posibilidad de hacerlo. Nunca hay que dejar aprender. Hay que leer. Todos los días sumar cositas, está bueno. Todo lo que se pueda. Estudio incluso. A un compañero le decía, si vos querés aprender inglés, en YouTube está todo. Yo aprendí a hablar inglés en YouTube de autodidacta. Y lo hablo bastante bien”.

Andrés Mehring y su perro Marcio Andrés Mehring y su perro Marcio

Es fundamental la voluntad que cada uno le ponga, señaló. “Lo primero que tiene que pasar, como dice un biólogo argentino que estudia la cabeza: primero tenés que querer. Si no querés no hay manera que pueda aprender o cambiar algo. Primero tenés que querer”.

Con respecto al fútbol uruguayo, dijo que le “gusta mucho” y reconoció que hay cosas a mejorar, tanto en las instituciones como en la organización. Por ejemplo, cuestionó el cambio de las pelotas de una fecha para otra.

“Yo siempre opino que hay que perfeccionar lo más que se puede”, señaló. "Y tratar de dejar cosas, porque la realidad es que nosotros estamos de paso y esperamos que queden cosas puntuales para los gurises, que el día o mañana van a ser ellos los que estén, los chicos que vengan y vean cómo está el club, que tenemos gimnasio. Tenemos que conseguir este tipo de cosas para profesionalizar, ¿viste?”.

La “intensidad” también es otra de las cosas que le gusta del fútbol en Uruguay, un país que lo ha conquistado.

“Estoy muy contento de vivir acá. Me siento cómodo. En mi segunda casa. O mi primera, no sé... Estoy viendo la posibilidad de comprar una propiedad para el futuro y vivir acá. Estoy analizándolo. Tengo muchas ganas de quedarme a vivir acá”.